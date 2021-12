Fora da Rota: Conde atrai por beleza de praias, dunas e rios

A cidade do Conde fica na Linha Verde, BA-099, distante 179 km de Salvador e conta com praias, rios, cachoeiras e dunas poucos explorados. Muitos, ao seguirem rumo a destinos mais conhecidos, passam direto pela cidade e deixam de conhecer seus encantos.

Conde é o segundo destino da série Fora da Rota do Portal A TARDE que busca mostrar lugares que fogem da rota mais badalada do litoral baiano como Porto Seguro, Morro de São Paulo e Praia do Forte.

Sítio do Conde, que é uma das principais praias do município, é a mais frequentada por moradores e turistas por concentrar os melhores hotéis, restaurantes e pousadas. Barra do Itariri é o encontro do rio com o mar, quando o Rio Itariri, que serpenteia o manguezal, vai a caminho do mar e conta com dunas ao redor. Com a maré cheia é possível fazer passeios de lancha e praticar esportes náuticos como pesca, remo, canoagem e nado. No local também há barracas feitas de madeira e palha, onde são servidos pratos de mariscos e bebidas de frutas tropicais, como mangaba, caju, acerola e cajá.

A praia de Siribinha também é bastante procurada por moradores e turistas, principalmente no verão, guarda belas paisagens com dunas e extensas faixas de areia. A praia margeia um pequeno povoado que oferece uma infraestrutura mínima para o visitante.

Poças tem esse nome devido à água que fica retida próximo a areia por conta das rochas que existem no local e formam poças de água mornas. Lá também existe um porto e é possível realizar passeios de barco pelo Rio Itapicuru, de onde se descortinam matas, manguezais e o encontro do Rio Itapicuru com o mar da Praia de Siribinha.

Além das praias, o Conde também conta com o Rio de Pedras, balneário localizado a 3 km da cidade, que dispõe de um rio corrente e uma estrutura de bar, restaurante e área de lazer. Outro ponto de destaque é o Cavalo Ruço, uma lagoa de águas cristalinas, margeada por uma duna de mais de 20 metros de altura. Já Cachoeirinha é um espaço que oferece aos visitantes um excelente banho nas águas de uma pequena cachoeira e possui bar e restaurante com diversos petiscos.

Cenário de Filme

Em 1996, o filme Tieta do Agreste de Cacá Diegues, utilizou o Porto de Poças, localizado no Rio Itapicuru, na Praia de Poças, e a duna da Barra do Itariri, na Praia da Barra do Itariri, como cenários do longa protagonizado pela atriz Sônia Braga.

Como Chegar

Saindo de Salvador, da Estação Rodoviária, são 19 km até o Aeroporto. Daí é só seguir pela Estrada do Coco, BA-099, por mais 150 km até chegar à entrada de Conde. O acesso é feito pelo km 153 da Linha Verde, em um entroncamento com placa indicativa. Chegando ao trevo, se percorre 3 km, através de uma via asfaltada e de uma rua pavimentada com paralelepípedos, até chegar a Sede do Município.

Diariamente saem linhas regulares de ônibus partindo de Salvador para o Conde. Informações: (75) 3429-1214.

