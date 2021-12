Fora da Rota: Cânions, Rio, Natal Luz, tudo em Paulo Afonso

Um dos maiores parques energéticos na América latina, muita água e cachoeiras que produzem energia elétrica para o nordeste, cultura, folclore, trilhas, cavernas, serra e reserva ecológica que serviu de refúgio do cangaceiro mais famoso do Pais. Essa é Paulo Afonso, no norte da Bahia, nossa segunda cidade do Fora da Rota.

>>Confira a edição de Iguaí do Fora da Rota.

Além de todas esses atrativos quem visita a cidade no mês de dezembro conta com o já tradicional Natal Luz da cidade. É uma programação cultural com atividades em praças da cidade iluminadas com as lâmpadas de Natal.

Acontecem apresentações de orquestra sinfônica, corais, bandas de fanfarras, grupos de ternos de reis, academias de dança, corpo de bailes, artistas locais e bandas, promovendo momentos lúdicos e de contemplação que terá como base a tradição festejos natalinos.

Esse ano uma das principais atrações é o cantor e compositor Guilherme Arantes no dia 22 de dezembro, confira toda a programação do Natal Luz, que começou no dia 11 de dezembro e segue até o dia 30.

Cânions

Paulo Afonso, a cerca de 480 km de Salvador, de clima semiárido e vegetação de caatinga tem um dos cenários mais encantadores do sertão, os cânions do Rio São Francisco. São aproximadamente 45 km de paredões rochosos que cercam as águas do velho Chico, sendo um dos maiores cânions navegável do mundo. Na ponte D. Pedro II se tem uma das melhores vistas do Cânion do São Francisco. O cânion apresenta altura entre 30 e 170 metros e largura variando de 50 a 330m.

Da cidade é possível fazer um passeio pelos cânions, de cerca de 3h com 1h para banho nas águas do rio, a bordo de catamarãs.

A cidade também é conhecida como uma cidade de fronteira, pois é a "porta de entrada" de 4 Estados do Nordeste: Pernambuco (Recife a 460 km), Alagoas (Maceió a 380 km), Sergipe (Aracaju a 240 km) e Bahia.

Hidroelétricas

A Cachoeira de Paulo Afonso, é formada por diversas quedas d'água com altura de 80 metros e teve suas águas represadas com a construção das usinas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. As obras das primeiras usinas foram iniciadas em 1949 e atualmente são 5 grandes hidroelétricas que funcionam em um raio de 4 km. O complexo de Paulo Afonso é responsável por 83% de toda a energia produzida na região.

O complexo de usinas também recebe visitas, com uma área de 1.000m², e o Memorial da CHESF, com peças, equipamentos e fotos que retratam a história das hidroelétricas da região dos Lagos do São Francisco, que começou em 1913 com a hidroelétrica de Angiquinho, em Alagoas, a primeira do Nordeste.

As usinas e os cânions podem ser apreciado também de um teleférico situado a cerca de 100 metros de altura que percorre uma extensão de 360 metros pelo Cânion do Rio São Francisco, no povoado do Rio do Sal, entre os estados da Bahia e Alagoas. A ilha do Urubu é outro ponto de contemplação da Cachoeira e é o Mirante de onde se avista a primeira hidroelétrica construída em 1913.

<GALERIA ID=20422/>

Raso da Catarina

O Município apresenta ainda um importante atrativo que é a Reserva Ecológica do Raso da Catarina, uma área de 100 mil hectares que se destina a preservar a fauna e a flora típica da região, a caatinga arbustiva, em um relevo plano em forma de tabuleiro e com formações rochosas esculpidas pelo vento, onde se localiza a trilha do Cânion da Baixa do Chico, com 12Km de extensão.

O raso da Catarina é uma eco região com o solo muito arenoso profundo e pouco fértil, a flora predominante é de xiquexique, mandacaru e entre as árvores, Juazeiros, Jatobás e umbuzeiros, encontra-se também o cânion seco, assemelha-se com o Grand Canyon nos Estados Unidos, é a parte mais seca do sertão baiano, o Raso da Catarina fica a 60 km de Paulo Afonso e é administrada pelo ICMBIO (instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade), área dividida entre reserva biológica e indígena onde fica a tribo Pakararé.

O clima do Raso é semelhante a áreas desérticas, a temperatura pode chegar a 40 graus durante o dia e baixa para 10 durante a noite. É considerada uma reserva ecológica mais antiga do mundo e também foi no raso que o cangaceiro Virgulino lampião se refugiava com seu grupo depois de esconder armas e tesouros.

O Museu Maria Bonita, a companheira de Lampião e primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros nasceu e viveu aqui no povoado da Malhada da Caiçara, na zona rural de Paulo Afonso, funciona em uma casa de 50 metros quadrados. A casa foi restaurada para receber a história da mulher do cangaceiro.

Serra

A Serra do Umbuzeiro, localizada no povoado Riacho a 20 km do centro de Paulo Afonso, também foi muito utilizada por Lampião e seu bando. Nas trilhas era possível escapar nas cavernas, onde o grupo se escondiam das emboscadas da polícia. A Serra é um lugar ideal para uma boa aventura, a vegetação é típica do semiárido de formações rochosas, grutas e pinturas rupestres. O Cruzeiro é seu ponto mais alto, e de lá a 536 metros se tem uma fabulosa vista de Paulo Afonso, uma região que se torna cada vez mais ponto de parada de turistas, aventureiros, esportistas e curiosos em busca de lugar com diversidade ainda pouco explorada.





adblock ativo