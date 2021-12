Fora da Rota: Cairu tem muita história a contar

Cairu é um município baiano localizado no Baixo Sul do estado e é formado por 26 ilhas. As mais conhecidas são Ilha de Cairu, Ilha de Tinharé e Ilha de Boipeba. Nelas se encontram praias famosas, como Morro de São Paulo, Boipeba, Moreré, Garapuá, Gamboa e São Sebastião. Mas não é só pelas praias que a cidade de 405 anos se destaca.

O município possui dois sítios histórico-naturais classificados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC: Centro Histórico da Cidade de Cairu e o Sítio de Morro de São Paulo. Além de 14 monumentos históricos isolados, espalhados por todo o território. Cairu surgiu oficialmente quando foi criada a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Cairu, em 1610.

Quem vai visitar à histórica cidade não pode deixar de ir ao Convento de Santo Antônio, um dos primeiros do Brasil e marco do Barroco brasileiro, datado de 1654. No convento dos mirantes existentes nos finas das circulações do 1º andar, é possível ver o mar. Sua fachada está voltada para o braço de mar que separa as ilhas de Cairu e Boipeba. Do lado esquerdo da igreja ficam as ruínas da capela-mor da Ordem Terceira, que nunca chegou a ser construída.

Também vale visitar as igrejas Matriz de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa Senhora da Luz, com imagens sacras e seus altares de cedro em estilo barroco dos séculos XVII e XVIII. As ruas de pedra, os casarios coloniais e o cais do porto são outros atrativos da cidade histórica.

Seu centro histórico, compreende um área de 3,79 hectares, que se estende da praça da Matriz ( Pç. Benjamin Constant ) até o final da rua Direita, próxima ao porto. Ao todo são 93 imóveis, na maioria edificados ou modificados no século XIX.

A atividade econômica do município esta baseada na pesca, na agricultura e principalmente no turismo. Para acolher seus visitantes, o local possui uma infraestrutura hoteleira com cerca de 300 hotéis e pousadas, e mais de 20.000 leitos.

<GALERIA ID=19820/>

Como chegar:

De carro há duas opções, a primeira via Baía de Todos os Santos com o Ferryboat até Bom Despacho. A partir daí, segue até Valença. Se o viajante optar, pode fazer o caminho via BR 324, e depois BR 101.

Chegando em Valença, percorrer 30 km pela BA-001, na direção sul, até chegar a Nilo Peçanha. Seguir por mais 15 km até a sede de Cairu. Outra opção é sair de Valença até a ponte em Torrinhas, e seguir de barco ou lancha com duração de 15 min.

