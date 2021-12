Fora da Rota: Cachoeiras e praias encantam Ituberá

O Fora da Rota desta semana volta ao litoral, na cidade de Ituberá que é um dos mais belos cenários da região do Baixo Sul da Bahia, o município fica entre as encostas íngremes e os grandes manguezais do Canal do Serinhaém um dos atrativos turísticos da região. Localizada no alto de uma colina, de onde se abre uma vista panorâmica, a Igreja de Santo André revela traços de uma arquitetura secular, e é uma das principais atrações culturais da cidade. Datado do século XVIII, o templo abriga a tradicional festa em homenagem ao padroeiro local. Outro destaque é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, datada da primeira metade do século XIX.

Na Vila de Itajaí, um singelo balneário rodeado por matas e quedas d'água convida a um passeio relaxante em contato com a natureza e com a cultura primitiva do lugarejo. O local ainda dispõe de boas opções de hospedagem, e restaurantes com o melhor da culinária regional.

A comunidade de Ituberá conta ainda com agroindústrias de beneficiamento de borracha e guaraná; no tocante a atividade industrial, que se inicia na região, há produção de gás e petróleo na Baia de Camamu.

O turismo vem despontando como importante atividade econômica. O patrimônio ecológico e natural de Ituberá se expressa nas suas belezas naturais, contemplando praias, cachoeiras e reservas de mata atlântica, como exemplo, a APA do Pratigi com 50 hectares de extensão, que conta com uma praia de areias alvas e águas tranquilas, com aproximadamente 20 km de praias; Barra de Serinhaém, local onde o mar se encontra com o canal do rio Serinhaém; cachoeira da Pancada Grande com a sua exuberante queda d'água; a cascata Castro Alves, que esta localizada na área urbana da cidade.

A Cachoeira de Pancada Grande possui uma queda d'água de 50m e é cercada por densa vegetação. O poço principal é grande e perfeito para um bom banho. Mas cuidado com a correnteza. Passeios subindo o rio também são possíveis através de uma escada ao lado da cachoeira. O visual privilegiado da região de Ituberá compensa a subida cansativa.

Os adeptos dos esportes de aventura praticam o rapel nesta cachoeira, que oferece pelo menos duas descidas radicais de 50 metros. Para os mais sossegados, a cachoeira também propicia um delicioso banho nas piscinas naturais formadas tanto na base quanto no topo.

