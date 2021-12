Fora da Rota: Boipeba é ideal para quem busca paz e natureza

A Ilha de Boipeba é o destino indicado para quem busca contato com a natureza e paz. Pertencente ao município de Cairú, fica a 100 km de Salvador por via marítima e 356 km via terrestre. A ilha é reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade.

Boipeba é o primeiro destino contemplado pela série Fora da Rota do Portal A TARDE, que busca mostrar lugares que fogem da rota mais badalada do litoral baiano como Porto Seguro, Morro de São Paulo e Praia do Forte.

Quem decidir visitar a ilha conta com passeios às piscinas naturais formadas por recifes de corais, passeio de canoa pelo mangue, trilhas ecológicas em uma faixa da Mata Atlântica, praias quase desertas, além da possibilidade de banho no rio ou no mar.

Os passeios e trilhas podem ser feitos à pé ou a cavalo, mas devem ser sempre acompanhados por um guia local. O turista passa por paisagens rupestres e conhece plantas típicas da região como o dendezeiro, mangabeira e cajueiro. Também há o passeio de canoa pelo mangue e os famosos mergulhos de superfície pelo banco de corais das piscinas naturais.

A gastronomia é outro atrativo de quem visita a ilha. Os pratos feitos à base de frutos do mar são os carros chefes. Na vila é possível degustar um famoso prato da região "pimenta arriba saia". Já na Praia da Cueira vale conferir a famosa lagosta do Sr. Guido, um pescador local, que prepara pratos à base do crustáceo, na beira da praia, com água do mar.

História também está presente na Ilha de Boipeba, a igreja do Divino Espírito Santo, localizado na Velha Boipeba, é o principal monumento na ilha. Outro monumento que data dos primórdios da fundação da cidade é a Residência dos Jesuítas.

Como Chegar

Chegar em Boipeba não é simples, mas há algumas opções. Do aeroporto de Salvador partem pequenos aviões. A viagem demora 30 minutos, mas são aeronaves fretadas e não são periódicas.

Pode ser feita por barco, assim, a melhor opção é seguir de Salvador até Morro de São Paulo, via catamarã, e lá pegar uma conexão, por meio de lancha. Neste caso a viagem pode durar cerca de 4 horas. Os catamarãs saem diariamente no Terminal de São Joaquim, no Comércio.

Quem preferir ir de carro ou ônibus, têm duas opções: a primeira via Baía de Todos-os-Santos com o Ferryboat até Bom Despacho. A partir daí, segue até Valença. A segunda é pela BR 324, e depois BR 101, até chegar em Valença.

A viagem, por terra dura aproximadamente 3 horas. Chegando a Valença ele pode deixar o carro em um dos estacionamentos pagos e pegar um barco ou lancha rápida para Boipeba. Existem saídas de uma em uma hora. Outra opção é seguir até a comunidade de Graciosa, a 10km, e à partir daí, deixa o carro e segue de barco.

