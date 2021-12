Flórida, natural e radical

É incomum, pelo menos para o turista brasileiro, planejar viagens para os Estados Unidos e pensar em destinos que tenham a natureza como um ponto a se curtir e admirar. Centro de diversões nato com parques, lojas, arquitetura, cultura e tudo o que os grandes centros urbanos tem a oferecer, o estado da Flórida segue a tendência nacional, com os melhores atributos do país, mas traz, escondido dentro de suas fronteiras, um algo a mais e que pode fazer a diferença nas férias.

Desde santuários ecológicos, reservas naturais, espaços para esportes radicais, refúgios para meditação, locais e opções diversas aparecem como motivos para mudar o foco e desfrutar outros atrativos por lá. E o leque é bem variado dentro de pouco mais 100 km de distância, perto de Orlando e Cabo Canaveral.

Um começo pode ser aproveitar a praia que viu crescer o maior surfista profissional da história. A cidade de Cocoa Beach é o berço de Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial de surfe, e tem, entre praias e culinária (frutos do mar principalmente), uma opção para conhecer um EUA diferente, com um povo acolhedor, mais descolado e sorridente.

O clima ajuda com sol na maior parte do ano, festas pelos arredores e vida noturna agitada em bares e casas de show. Fãs do esporte podem aproveitar um shopping especializado em surfe aberto 24 horas por dia.

Vale a pena conhecer o píer principal, aberto tanto de dia quanto à noite. Carne de crocodilo do Pelican’s Bar & Grill, localizado no local, faz parte e é sucesso do cardápio.

No Safari Wilderness, búfalos podem ser alimentados na palma da mão (Foto: Divulgação)

Ali perto, também aproveitando o mar, está o Porto Canaveral, que recebe centenas de cruzeiros por ano, a maioria vindo do próprio EUA. O espaço foi reformado recentemente, tem uma torre de observação com uma vista panorâmica da região, bares, lojas e restaurantes.

Alligators

Vídeos no YouTube e em redes sociais com um jacaré gigante atravessando um campo de golfe fizeram sucesso no meio do ano. A cena pode não ser cotidiana, mas acontece com certa frequência na região. Tanto, que esses animais fazem parte das atrações turísticas, com roteiros específicos para ver de perto os crocodilos ou alligators da Flórida.

Um desses roteiros faz parte do rancho Westgate River Ranch, um centro feito para a curtição e descanso de crianças e famílias. No local, além de passeio de barco em busca de jacarés, rodeios, cavalgadas, pesca, curso de tiro de espingarda, arco e flecha fazem a diversão do clientes. A hospedagem pode ser em campings, quartos de hotel ou em cabanas de luxo que simulam acampamentos de cowboys ou tendas indígenas.

Também na região, o Safari Wilderness (classificado entre os dez melhores do EUA) traz uma interação grande com os visitantes, que podem, além de passear por entre os animais (de carro, camelo ou caiaque), alimentá-los na palma da mão.

E se o plano é relaxar, Lakeland aparece como escolha certa. Com 13 lagos na cidade e outros 80 em sua volta, o pequeno município de 130 mil habitantes tem como destaques a arquitetura de Frank Lloyd Wright e muita área para descansar e curtir a natureza.

Essa também é a ideia do Bok Tower Gardens (a 15 minutos da Legoland e a uma hora de Orlando). Construído em 1929, o santuário inclui uma bela torre com 60 sinos, espaço pra relaxamento da mente e corpo, diversão para criançada e lindos jardins projetados pelo mais importante paisagista dos EUA, Frederick Law Olmsted Jr. Convite para descansar corpo e mente.

*O jornalista viajou a convite do Kennedy Space Center Visitor Complex, do Visit Central Florida e do Florida´s Space Coast

adblock ativo