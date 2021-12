Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense

Sabores e ingredientes únicos, cores, formas e tradições da Amazônia estarão reunidos de 27 a 31 de maio na 13ª edição do Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, principal evento gastronômico e cultural de Belém (PA).



Os viajantes e curiosos podem comprar os pacotes pela Amazon Tour. A agência oferece uma imersão pela cultura paraense, mesclando a participação em aulas com chefs convidados e passeios pelas paisagens mais emblemáticas da região.



São cinco dias e duas possibilidades de pacote: com todas as refeições inclusas (R$ 1.362), ou com horários livres para almoços e jantares (R$ 794), com exceção do tradicional jantar das boieiras.

