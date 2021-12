Festival Vale do Café agrega música, história e cultura

Conhecer de perto fazendas históricas do século XIX, desfrutando uma natureza exuberante e, de quebra, assistir a uma programação de alta qualidade musical, que inclui concertos clássicos e apresentação de artistas consagrados como o violonista Turíbio Santos, a orquestra carioca de Choro e o maestro Gilson Peranzetta.

A iniciativa é do Festival Vale do Café, que acontece, de 7 a 27 de julho, em 14 cidades da região do do Vale do Paraiba, Centro Sul do Rio de Janeiro. O evento, na sua 12ª edição, este ano homenageia o cantor e compositor baiano Dorival Caymmi.



As cidades de Vassouras, Valença, Rio das Flores, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Mendes, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa e Visconde de Mauá serão palco de shows não só nas fazendas e casarões, mas em igrejas e praças públicas.

Turismo histórico

"A região do Vale do Café é considerada uma área de turismo histórico. Foi de grande importância no século XIX. Esperamos, este ano, cerca de 80 mil pessoas" afirma Nelson Drucker, diretor geral do festival.



Ele acrescenta que nas fazendas - "a cereja do bolo" - a programação é de primeiríssima qualidade, bem como os shows gratuitos programados para as praças das cidades.



A agenda de apresentação é de encher o olhos. Entre os artistas, o violonista Turibio Santos, o músico francês Nicolas Krassik, a cantora Joanna, a Orquestra Brasileira de Choro e o pianista, compositor, arranjador e maestro brasileiro Gilson Peranzetta.



Também marcará presença o saxofonista, flautista, arranjador Mauro Senise, entre muitos outros de igual importância. A cantora Fafá de Belém - que já gravou Peguei um Ita no Norte em um dos songbooks de Caymmi - será a solista do evento ao lado da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM).

Prêmio Cultura

Vencedor do Prêmio de Cultura do Rio de Janeiro na categoria Empreendedorismo, o Festival Vale do Café faz parte do calendário de eventos do Estado. Nelson Drucker lembra que ele foi idealizado pela harpista Cristina Braga. "Há oito anos entrei nesta parceria e fico feliz em contribuir para o turismo e desenvolvimento da região que guarda muitas tradições da cultura negra, a exemplo da capoeira", acentua.

O evento, que tem direção artística do violonista Turíbio Santos, já recebeu mais de 830 mil pessoas em suas 11 edições anteriores, sempre com o objetivo de fortalecer o polo turístico local, contribuindo com o desenvolvimento econômico no interior do estado do Rio.



Turíbio Santos, além do tradicional duo com a harpista Cristina Braga, vai lançar sua autobiografia Caminhos, encruzilhadas e mistério.

Novidade e patrocínio

Neste ano, a novidade na programação é a Fazenda do Secretário, em Vassouras - onde se apresenta o Duo Santoro. O local já serviu de cenário para produções da TV Globo, como as minisséries Os Maias e O quinto dos infernos.



Neste ano, o Festival tem o patrocínio da Citröen, Embratel, CEG, Furnas e CCR, além do apoio do Sebrae, TV Rio Sul, Vassouras Eco Resort e jornal O Globo .

O custo do patrocínio recebido pelo festival é de R$ 3 milhões, mas vale lembrar que somente os 14 concertos nas fazendas serão pagos. A programação das praças - que abrange mais de 30 apresentações - é gratuita.

adblock ativo