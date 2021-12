Festival oferece uma semana de programação cultural gratuita

Vinte e cinco anos atrás, o então reitor da Universidade de Brasília, Cristóvam Buarque, criou o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. O Flaac, como ficou conhecido, foi a forma que ele encontrou de devolver à instituição a vitalidade e o espírito de vanguarda que haviam sido arranhados anos antes pela Ditadura Militar.

Agora que a UNB completa cinco décadas de fundação, eis um bom pretexto para buscar o festival na memória dos brasilienses e trazê-lo de volta à cena. Esta é a proposta do Flaac 2012, que começa hoje e vai até sábado, com uma vasta programação artístico-cultural.

"Me sinto a um só tempo orgulhoso e com uma responsabilidade enorme. Participei do primeiro festival como estudante e colaborador e sei que este evento tem uma grande dimensão histórica e afetiva", avalia Zulu Araújo, presidente da Fundação Palmares e diretor geral do evento.

De volta ao começo - Zulu também revela um fato curioso. Na primeira edição, ele foi responsável pela presença do Olodum no festival. Era a primeira apresentação da banda baiana fora do estado. Este ano, o grupo do Pelourinho é esperado para o show mais importante da programação, na noite de encerramento.

A lista de atrações musicais inclui, ainda, artistas como Margareth Menezes e Zeca Baleiro, além da banda argentina Pollera Pantalón. Países como Argentina, Peru, Bolívia, Cuba, Nigéria, Cabo Verde e Angola também serão representados.

"Me toca muito o fato de a UNB ter incluído a dimensão africana no festival. É o reconhecimento da importância que a África tem na nossa formação. Como baiano, negro e militante, me sinto orgulhoso", comemora Zulu Araújo.

Aldeia global - Há outros baianos marcando presença no Flaac, dentro e fora do palco. Ao dramaturgo, diretor e produtor Elísio Lopes Jr., por exemplo, coube a missão de conceber e assinar a direção artística do evento.

"Me sinto confortável para transitar nessa seara de diálogo entre América Latina e África. O desafio foi fazer uma programação que não fosse estanque, queríamos fazer algo orgânico", conceitua.

Desta ideia nasceram três grandes ambientes que formam uma "aldeia global" de oito mil metros quadrados. O espaço África homenageia o educador baiano Anísio Teixeira, que traçou as bases da UNB junto com o antropólogo Darcy Ribeiro, homenageado no espaço Oca dos Povos Indígenas.

Mestre Teodoro, figura cara à cultura popular da região centro-oeste, é lembrado no palco Mandala Global, onde acontecem os grande shows, sempre à noite. No turno da manhã, o público pode frequentar seminários e workshops, enquanto aguarda as apresentações de grupos culturais da tarde.

adblock ativo