Festival Gastronômico homenageia jornalista de A TARDE

O camarão, o dendê e o cravo são presenças certas. Começa nesta quinta-feira, 5, a primeira edição do Festival Gastronômico de Valença, que fica a cerca de 270 quilômetros da capital Salvador.



O evento, que acontece na Praça da República (centro) até sábado, 7, tem por objetivo contribuir para o turismo gastronômico da cidade. Valença está inserida dentro da chamada costa do dendê, que é formada ainda por municípios como Camamu, Ituberá, Nilo Peçanha, Maraú, Taperoá, Igrapiúna, Presidente Tancredo Neves, Cairu e Piraí do Norte.



Para os três dias de programação do evento, estão agendadas palestras, aulas-show e concursos gastronômicos, além de uma homenagem especial ao jornalista Levi Vasconcelos, nativo de Valença e colunista de A TARDE.



Também haverá no festival 30 estandes para que comerciantes de Valença apresentem ao público seus produtos, sejam eles ligados a gastronomia, artesanato ou turismo. No sábado, o encerramento do evento acontece a partir das 22h30, com show do cantor Xangai.



Organizadora do evento, a chef Rosa Gonçalves afirma que estarão reunidas no festival diversas entidades da cadeia produtiva da gastronomia da região. "Pescadores, marisqueiros, agricultores, todos. A ideia é atrair turismo gastronômico para a região".



Rosa conta que o festival é uma oportunidade de conhecer ingredientes típicos da região, como inhambu roxo, coco de piaçava, quiçare, vinagreira, alfavaca, quioiô e taioba.



"Acho importante que o pessoal de gastronomia conheça a cadeia produtiva, faça um rastreamento para saber de onde vem os ingredientes. Temos feito descobertas maravilhosas", afirma Rosa, que há sete anos pesquisa a gastronomia local.



Chefs



Dentre os profissionais da gastronomia que têm presença confirmada no evento, estão os chefs Elmo Alves, do Senac Pelourinho, o australiano Richard James e Clodomiro Tavares, chef executivo da rede Catussaba.



Nas receitas que serão ensinadas durante o festival, estão ingredientes da região. Amanhã, às 14 horas, o chef Clodomiro apresenta seu risoto de lambreta com pupunha flambado na cachaça com pimenta. Tudo feito com ingredientes tipicamente valencianos.



O mesmo fará Richard James, que assina a cozinha do restaurante Ciranda, no Rio Vermelho. No sábado, também às 14 horas, ele ensina o omelete de manta a la Valença. O prato combina a carne suína defumada do jeito típico de Valença, caramelizada no xarope de guaraná com camarão seco, amendoim torrado e palmito com redução de açaí, cravo e canela.



Concursos



Amanhã e no sábado, haverá duas chances para os participantes do festival saírem premiados. Uma é o concurso Cozinha do Chef, no qual podem concorrer profissionais da gastronomia de estabelecimentos sediados em Valença.



O outro concurso é o Receita da Família, na qual residentes da cidade com idade acima de 16 anos poderão inscrever a receita favorita de sua família.



Para quem quiser conhecer melhor a região, vale passear de barco por uma das ilhas da proximidade. Com águas bem azuis e badalada por turistas do mundo inteiro, Morro de São Paulo é uma delas. Outra dica é aproveitar o sol no Guaibim, uma das praias mais famosas nas redondezas de Valença.





adblock ativo