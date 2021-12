Festival em Salvador reúne atrativos turísticos da Baía de Todos-os-Santos

A capital baiana sedia, entre este sábado, 30, e domingo, 1º, o Festival do Turismo Cultural da Baía de Todos-os-Santos. Na programação, estão aulas de gastronomia, apresentações de manifestações culturais, palestras e painéis de discussão sobre oportunidades e desafios para o desenvolvimento do turismo na região e geração de negócios.

O evento gratuito acontece no Campo Grande, entre 11h e 19h, com apresentação dos atrativos turísticos dos 18 municípios que integram a Baía de Todos-os-Santos. O festival é promovido pela Secretaria do Turismo da Bahia, por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur Bahia), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando fomentar o turismo náutico e cultural na Baía de Todos-os-Santos, ampliando o fluxo de visitantes e gerando de empregos formais e incremento à renda da população local.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, explicou que o objetivo da ação é impulsionar o turismo náutico na segunda maior baía do mundo e a maior do Brasil.

“O que temos feito, junto com o Prodetur Bahia, é a qualificação da mão de obra e a conscientização da população que vive no entorno da baía sobre a importância da preservação desse patrimônio e o potencial turístico que a região possui”, disse Franco.

Infraestrutura

O programa de revitalização e incentivo ao turismo náutico da Baía de Todos-os-Santos reúne um conjunto de intervenções em diversas localidades.

De acordo com Fausto Franco, entre estas ações estão a construção da Marina da Penha, no bairro da Ribeira; ampliação da Marina de Itaparica; implantação do Terminal de Caboto, em Candeias; restauração do Museu do Recôncavo Wanderley de Pinho, também em Candeias; além de obras em Cachoeira, Maragogipe, Salinas da Margarida, Jaguaripe, Caixa Prego, Mutá, Itaparica, Botelho e Salvador.

“Notamos que havia muitas críticas por causa da carência de estrutura náutica na nossa baía. Com esse programa, estamos viabilizando um novo modal náutico para a Baía de Todos-os-Santos”, disse o titular da Setur.

