Festival de Primavera:Vercillo comenta expectativa para show

"Animado, contente, com vontade de curtir o sol". É assim que Jorge Vercilo descreve a expectativa em participar do III Festival de Primavera do Morro de São Paulo.

Para o repertório, ele promete canções do disco mais recente, "Como diria Blavatsky", de 2011, além de sucessos de sua carreira como Fênix e Homem- Aranha. "Vou tocar as músicas que o público gosta mais, como Sensível demais", "Me leve a sério" e "Memória do Prazer".

O evento é realizado pelo Grupo A TARDE e pela Cantares Eventos e conta com apoio da Bahiatursa e Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia.

