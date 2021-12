Festival de Primavera começa com Lenine e Radiola

Com recorde de público de 30 mil pessoas, a primeira noite do Festival de Primavera de Morro de São Paulo apresentou o show de Lenine. O cantor subiu ao palco ao som de Isso é só o começo. Além de canções de seu novo trabalho, intitulado Chão, Lenine fez a alegria do público presente ao tocar hits como Do It, É o que me interessa e Paciência, todas cantadas em coro com a plateia.

Em seguida, a banda baiana Radiola assumiu o palco, e apresentou no repertório canções de seu álbum ArRede - Tempo sem Nome.

Nesta sexta-feira (16), o público do festival confere apresentações do cantor Jorge Vercillo e da banda Maglore.

Jorge Vercillo, atração principal desta segunda noite, apresenta o show do disco Como Diria Blavatsky. No repertório estão as canções do álbum Sensilvel Demais, Memória do Prazer e Nos Espelhos, além das consagradas Monalisa, Homem Aranha e Arco Iris. A abertura será da Maglore, banda baiana atualmente radicada na cidade de São Paulo.



No terceiro e último dia do evento, sábado (17), o grupo de samba Batifun é a única atração. Liderado por Marcelo Timbó, Júnior Luiz e Fernando Rufino, o grupo apresenta um repertório com releituras de samba, clássicos do axé e da MPB, além das autorais Simbora, Ziriguidum, Desejo de Amor, Hoje É Pra Sambar e Batida do Coração.



O III Festival de Primavera é realizado pelo Grupo A TARDE e pela Cantares Eventos e conta com apoio da Bahiatursa e Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia.

Espectador filma passagem de som de Lenine. Assista

<VIDEO ID=1291860/>

