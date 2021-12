Festival de ópera reúne atrações internacionais em Belém

Belém vai se transformar na capital da música clássica a partir desta quarta-feira, 17, durante o XI Festival de Ópera do Theatro da Paz. Em mais uma edição, o evento vai reunir óperas, concertos, recitais e oficinas técnicas. As três principais apresentações deste ano serão A Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, João e Maria, de Engelbert Humperdinck, e Salomé, de Richard Strauss. Quem é de fora da região pode adquiri-los enviando e-mail para bilheteriatp@supridados.com.br.

Na abertura, o espetáculo Cavalleria Rusticana é apresentado pelos cantores Laura de Souza, Rinaldo Leone, Alfa de Oliveira, Rodolfo Giugliani e Luciana Tavares nos principais papéis, e também com a regência do maestro italiano Gian Luigi Zampieri e a direção cênica de Iacov Hillel. "Esta é uma ópera extremamente popular, de apelo mundial no Theatro da Paz, que já levou tantas obras famosas ao palco", conta o diretor-geral Gilberto Chaves. E a cantora Laura de Souza completa: "Para mim, uma grande honra. É a segunda vez que participo do evento".

Traduzir o drama - O grande destaque do festival vai para a montagem Salomé (1905), pois, além de complexa, 110 músicos terão a tarefa de traduzir todo o drama e desequilíbrio dos personagens numa obra-prima de grande sucesso internacional. Dentre eles, a cantora Anne Marie Kremer, uma das mais disputadas sopranos europeias.

"Artisticamente falando, este ano o festival vai contar com grandes ícones da ópera nacional e internacional. Serão fantásticas apresentações!", conta Mauro Wrona, diretor de arte. Pela primeira vez na história, o clássico João e Maria será acompanhado pela Orquestra Jovem Vale Música, grupo formado exclusivamente por musicistas de idade entre 14 e 18 anos. Outra novidade é o conjunto Amazonia Jazz in Band, uma banda de jazz que, com 25 integrantes, executa os mais famosos temas de ópera. "A intenção é intercambiar culturas", comenta Gilberto Chaves.

A venda dos ingressos para o espetáculo está disponível na bilheteria do teatro, com ingressos custando entre R$ 20 e R$ 60. Para quem é de fora, basta solicitar através do e-mail bilheteriatp@supridados.com.br.

adblock ativo