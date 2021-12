Festival de música agita Morro de São Paulo

O feriado promete ser movimentado em Morro de São Paulo, onde nos dias 15, 16 e 17 acontece o III Festival da Primeira. Durante os três dias de evento, que é realizado pelo Grupo A TARDE em parceria com a Nossa Agência Marketing, além de patrocínio da Prefeitura de Cairu e apoio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), bandas de todos os estilos vão tocar para baianos e turistas.

Segundo a organização do festival de música, os cantores Lenine e Jorge Vercillo já foram confirmados. Ainda integram a grade de programação, os grupos baianos Batifun, Radiola e Maglore. "É uma grande oportunidade de atrativo turístico e um apoio significativo que se soma a todos os outros eventos apoiados pelo Governo do Estado. O que consolida a Bahia também como um dos principais destinos de sol e praia do país", afirma o diretor de Serviços Turísticos da Bahiatursa, Wesllen Moreira.

