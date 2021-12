Festival de Jazz terá 3ª edição em julho no Vale do Capão

Cerca de vinte anos atrás, o músico Rowney Scott integrava a segunda leva de forasteiros que chegou ao Vale do Capão. O parque ecológico situado em Caeté-Açu - distrito de Palmeiras, na Chapada Diamantina, a 450 km de Salvador - permanecia praticamente intocado e isolado até o início dos anos 1980. Na época em que ele chegou ao local, os raros visitantes apareciam apenas para conhecer a famosa Cachoeira da Fumaça (a segunda maior queda d'água do Brasil) e nem imaginavam a diversidade de atrativos naturais que o vale escondia.

Serra do Candombá, Cachoeira do Riachinho, Morro do Pai Inácio, Poço do Gavião são apenas algumas das riquezas naturais que transformaram o Capão em referência de turismo ecológico. O lugar também é conhecido por oferecer uma diversidade de tratamentos de terapia alternativa, relaxamento, meditação e trabalhos espirituais.

Além disso, a vila vai ganhar um atrativo extra, nos dias 12 e 13 de julho: o Festival de Jazz do Capão. O projeto, idealizado por Scott, já chega a sua terceira edição, com a proposta de unir música instrumental, educação e consciência ecológica.

Lançamentos - Na programação, João Bosco, Letieres Leite, Munir Hossn e Gabriel Grossi estão confirmados e farão shows gratuitos, ao ar livre. O gaitista Gabriel Grossi, inclusive, fará o show de lançamento do seu novo disco durante o evento. "Há algum tempo estamos ensaiando participar do Festival de Jazz. Vai ser um momento muito especial porque acabamos de gravar o meu novo disco, Urbano, e vamos apresentá-lo pela primeira vez", disse Grossi.

Os artistas convidados também farão workshops abertos ao público. Nas edições anteriores, realizadas em 2010 e 2011, os interessados puderam se aproximar da experiência de nomes como Ivan Lins, Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos e Toninho Horta.



"Naná Vasconcelos foi maravilhoso. Ele colocou todo mundo na roda e fez vivências, que são a cara dele", lembrou Scott, que também assina a curadoria dos shows. "Já Ivan Lins preferiu mostrar trechos de músicas dele, o conceito harmônico e melódico e contar histórias".



| Campanha colaborativa por mais recursos



Por falta de patrocínio, em 2012, o festival não foi realizado. Este ano, mesmo com metade dos custos financiados pelo edital do Programa Petrobras Cultural, o orçamento planejado também não foi atingido. A organização até lançou mão de uma campanha colaborativa, com a participação do ator Jackson Costa. Mas, segundo Rowney, a três semanas do evento, a adesão ainda era "decepcionante".



Com o apoio financeiro insuficiente, ele optou por enxugar a programação e reduzir o projeto inicial. "Nós tínhamos planos de fazer shows no Circo do Capão com piano acústico. Uma coisa mais intimista. Mas tivemos que abortar a ideia por falta de recursos".

Por todo carinho que tem pelo vale, Rowney não deixou de se preocupar com a prevenção ambiental para que o festival não gere um forte impacto no ecossistema local. O principal foco, segundo ele, é evitar que as pessoas viajem de carro, ou que, ao menos, maximizem a ocupação do veículo. Dentro da vila, o ideal é que o público se dirija aos shows a pé. Uma parceria entre a prefeitura, o Grupo Ambiental de Palmeiras (GAP) e a equipe do festival vai realizar, durante evento, uma força-tarefa para a coletiva seletiva.

