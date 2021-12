Festas e agitação de Porto Seguro atraem grupos de formandos

A cidade de Porto Seguro, a 714 km de Salvador, ainda faz a cabeça dos formandos. Estima-se que nesta temporada de outubro mais de dez mil jovens de diversas regiões do país visitem a cidade baiana, conhecida por suas festas e pela agitação proporcionada ao turista.

As empresas especializadas, os empresários locais e o poder público se preparam ao investir em capacitação, infraestrutura, segurança e programação atraente de shows e festas. Por outro lado, os hotéis investem em adaptações para receber da melhor forma o público jovem.

"Recebemos jovens do Brasil e da Argentina. Trata-se de um nicho de turismo importante para a cidade, pois movimenta toda economia local: a hotelaria, o transporte, o comércio", declara Luis Otávio, secretário municipal de turismo de Porto Seguro. "No que cabe ao poder público, investimentos no aumento do efetivo da polícia e da fiscalização em estabelecimentos e ambulantes para dar segurança ao jovem e coibir qualquer tipo de infração", acrescenta.

Só a Forma Turismo, operadora especializada em viagens para o segmento juvenil no País, terá fretamentos e embarcará cerca de 12 mil jovens. "O crescimento se deve ao aumento da procura dos mercados já existentes, em decorrência dos atrativos da cidade e à conquista de novos mercados, sendo o maior outubro dos nossos 17 anos", afirma Renato Costa, diretor da empresa.

adblock ativo