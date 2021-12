Festa literária movimenta turismo em Cachoeira

Tombado como monumento nacional, o município de Cachoeira, localizado a 120 km de Salvador, tem como atrativo, além dos aspectos históricos, culturais e da beleza natural, a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece desta quarta-feira, 17, a domingo, 21, em sua segunda edição.

O evento é gratuito e acontece no Conjunto do Carmo, contando com uma programação diversificada para os amantes da literatura, com mesas de debates com escritores nacionais e internacionais, além de atrações musicais, na Praça da Aclamação e no espaço cultural Varanda do Sesi, localizado dentro do museu do Iphan, no centro da cidade.

Bahia da Literatura - Mais do que inserir a Bahia no calendário de festas literárias, o evento tem como objetivo levar investimentos para a cidade, fazendo de Cachoeira um destino turístico e aproximar o público dos autores. "Na Bahia, não havia festa literária. Chegamos na segunda edição, priorizando o encontro do autor com o seu público", explica Emmanuel Mirdad, um dos organizadores da Flica e sócio-diretor da Putzgrillo! Cultura. "É o momento de celebrar a literatura", define a festa.

Para Wesley Moreira, diretor de Serviços Turísticos da Bahiatursa, que apoia o evento, além da sua importância artístico-cultural, pelo conteúdo e programação, a Flica é geradora de fluxo turístico para Cachoeira e cidades vizinhas. "É importante que possamos mostrar para o País e para o mundo uma outra imagem da Bahia também. A Bahia da literatura", explica. Esse aspecto também é destacado por Mirdad. "É preciso inverter o fluxo e fazer com que as pessoas venham para o estado também para ver cultura e não apenas para o Carnaval", declara.

Destaques - Dentre os convidados desta edição, estão o autor espanhol Javier Moro, a romancista portuguesa Inês Pedrosa, o escritor angolano José Eduardo Agualusa e o nigeriano Uzodinma Iweala, dentre outros.

Os centenários dos escritores Jorge Amado e Nelson Rodrigues recebem homenagens, com mesas especiais, com destaque para a participação de Sonia Rodrigues, filha de Nelson Rodrigues. Outra novidade deste ano é o diálogo entre autores baianos com estrangeiros, como na mesa A Diáspora e seu Avesso, com a participação do baiano João José Reis e do togolês Kangni Alem.

Abrem o evento Xico Sá e Marcia Tiburi, com a mesa que tem como tema Literatura - Introspecção ou Exibicionismo?, nesta quarta, às 19h.

