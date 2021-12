Fãs de Amy fazem romaria à casa da cantora

Diante da casa de três andares e número 30 na Camden Square, onde Amy Winehouse morava e foi encontrada morta no dia 23 de julho do ano passado, três árvores servem de "altar" para os fãs prestarem as suas homenagens.

Entre cartões com mensagens diversas, inclusive de parabéns pelo aniversário de nascimento (ela faria 29 anos no dia 14 de setembro), além de flores e outros objetos, A TARDE viu pelo menos duas fitinhas do Senhor do Bonfim entre as lembranças.

"Todo dia vem gente aqui. Deixam presentes e cartões, tiram fotos, choram, rezam. É gente do mundo todo. E são muitos brasileiros", conta a goiana Luciane Andrade, de 36 anos, que há nove meses praticamente "mora" em frente à casa que foi da cantora.

"Sou courier (faz serviços de motoboy). Entrego documentos e comida, e mudei o meu ponto para cá por ser perto da empresa em que trabalho", explica ela, que trabalha das 8 às 18h10.

De camarote, Luciane acompanha diariamente a devoção dos fãs à cantora, o que a deixa emocionada. "O mundo está cheio de desavenças, por isso acho muito bonito ver o carinho das pessoas, que vêm de longe para colocar uma flor aqui para ela", diz a brasileira, que vive em Londres há nove anos e, sensibilizada, chegou a chorar diante da reportagem de A TARDE. "Tenho tido muitos desentendimentos aqui, e a saudade da família é grande. Estou querendo voltar para o Brasil".

Mais uma dose - Uma placa perto das árvores pede às pessoas que se comportem no local, por se tratar de uma área residencial, mas Luciane diz que nunca viu confusão. Além de velas acesas, é comum também ver maços de cigarro e garrafas de uísque e vodka entre os presentes. Vale lembrar que Amy lutava contra o vício da bebida quando morreu. Segundo o relatório final sobre sua morte, a causa foi justamente o consumo abusivo de álcool após um longo período de abstinência.

adblock ativo