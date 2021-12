Faça a escolha certa para visualizar a aurora boreal

O céu é o cenário. Indomáveis, as luzes podem surgir uma a uma e, devagarzinho, tomarem a escuridão ou desbancar o reinado de lua e estrelas na singeleza de uma piscadela. Verde, rosa, vermelho, laranja, azul e amarelo tingem o figurino da protagonista, cujo balé, no polo norte, ganha o sobrenome de boreal, enquanto o do polo sul é conhecido como austral.

Aurora é o título do espetáculo que encanta os palcos celestes dos polos da Terra: um dos fenômenos mais bonitos da natureza, que encabeça as famosas listas de coisas e lugares que devem ser vistos antes de morrer.

Muitos pacotes turísticos prometem concretizar os desejos daqueles que querem ser conhecidos como "caçadores de auroras boreais", já que vê-las nem sempre é fácil, devido às especifidades climáticas e espaciais que marcam suas aparições. Apesar de não serem raras nas latitudes mais altas de regiões do Alasca, Canadá, Escandinávia (Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia), Escócia, Groenlândia e Rússia, comprar um pacote de viagem para um desses lugares não é garantia de chegar a vê-las.

Além de contar com a sorte de encontrar o céu livre de nuvens, coisa que não pode ser prevista com meses de antecedência, algumas escolhas podem aumentar as chances de vislumbrar o fenômeno resultante da interação de partículas do vento solar com o campo magnético da Terra, um grand finale.

Melhores condições - No hemisfério norte, os melhores meses para enxergar as luzes coloridas e seu incrível movimento são setembro e outubro, mas o fenômeno pode ser visto com regularidade até abril. "A ligação dos campos magnéticos do sol e da Terra se intensifica no outono e na primavera e favorece a aparição do fenômeno", explica Maria Jaqueline Vasconcelos, doutora em astrofísica e professora da Uesc.

Ao preferir o início do outono, o viajante não precisa enfrentar as temperaturas mais bruscas, nem as poucas horas de sol do inverno. Como a escuridão é uma das exigências da artista e a iluminação pública uma de suas arquirrivais, outra dica é hospedar-se em cidades pequenas, hotéis distantes dos grandes centros ou ir de carro a regiões mais afastadas e torcer para que o fenômeno aconteça, pois a paciência deve ser uma das virtudes dos espectadores deste tipo de show.

Para aumentar a probabilidade de apreciá-la, recomenda-se a permanência de uma a duas semanas nas áreas onde a aurora boreal costuma acontecer. Por isso, fuja de guias e pacotes turísticos que oferecem, por exemplo, duas noites reservadas à observação, porque, se fizer a escolha certa, você pode "caçar auroras" sozinho do fenômeno. Além das nuvens, outro vilão do espetáculo é a lua cheia, que inibe a aparição do fenômeno.

Fairbanks (Alasca), Lapland (Finlândia), a região do lago Mývatn (Islândia) e Yellowknife (Canadá) são alguns dos destinos famosos pelas luzes do norte. Yellowknife, por exemplo, costuma ter, por ano, 240 noites boas para observação. Nos últimos cinco anos, 95% das pessoas que passaram três noites na região conseguiram ver o espetáculo.

A boa notícia é que 2013 é o ano do pico do ciclo solar de 11 anos, momento em que as tempestades solares que originam as auroras são mais intensas e a aparição do fenômeno mais frequente. Com o universo conspirando, fica mais fácil tirar este espetáculo da natureza de sua lista de "não vistos".

