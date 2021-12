Exposição em NY traz Katharine Hepburn como ícone da moda

O estilo pessoal da atriz Katharine Hepburn (1907-2003) está em cartaz em Nova York através de vestidos leves, longos e levemente justos que a americana exibiu no cinema, assim como das clássicas calças que a transformaram em ícone da moda.

A exposição Katharine Hepburn: Dressed for Stage and Screen (Katharine Hepburn: Vestida para o Palco e o Cinema), da New York Public Library, faz uma retrospectiva da carreira da atriz através da indumentária que a diva usou no teatro, no cinema, na televisão, na publicidade e até em sua vida particular.

"Nos anos 1970, ela foi reconhecida como um ícone do mundo da moda entre os estilistas americanos e pelo público em geral, e até hoje continua sendo uma referência para as mulheres americanas", disse à Agência EFE a curadora da exibição, Barbara Statyner.

A atriz americana, que destacava sempre sua cintura fina, foi capaz de ultrapassar a fronteira entre o cinema e a moda e se tornou um clássico do mundo da moda dentro e fora da grande tela

Homenagem - Hepburn nasceu e morreu em Connecticut, e viveu grande parte de sua vida em Nova York, na região histórica de Turtle Bay. A cidade, que a tem como uma filha, decidiu homenageá-la com a exposição, que reúne 40 conjuntos e vestidos, aberta na semana passada e que termina em 12 de janeiro de 2013.

Pela primeira vez, uma mostra permite observar o vestuário da atriz de forma contextualizada, com cartazes, fotogramas dos filmes e outros objetos que permitem lembrar os momentos em que Hepburn usou as peças em seus sucessos de bilheteria de Hollywood.

Entre as peças expostas estão os vestidos de casamento que a atriz usou nos filmes The Lake (1934) e Núpcias de Escândalo (1940). Deste último, um vestido rosa de seda e gaze desenhado pelo estilista Valentino e com o qual Hepburn encarnou a milionária Tracy Lord.

O mesmo costureiro confeccionou um vestido com uma saia de seda multicolorida, com que a atriz protagonizou o espetáculo da Broadway Sem Amor (1942).

Guarda-roupa - Muitas das peças com as quais Hepburn triunfou perante o público fizeram parte posteriormente de seu guarda-roupa pessoal já que, segundo explicou Barbara, a atriz pediu cópias para sua coleção particular. "Se ela se apegasse a um vestido, o pedia em outra cor, em outro tecido ou com qualquer outro detalhe diferente", acrescentou a curadora.

