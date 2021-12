Exposição celebra os 80 anos do ícone pop Yoko Ono

O Museu Schirn Kunsthalle, na cidade alemã de Fankfurt, apresenta uma retrospectiva da obra de Yoko Ono, que comemorou ontem seus 80 anos de vida. Por conta do status de ícone pop enquanto esposa, e, posteriormente viúva, do cantor John Lennon, seus trabalhos artísticos ficaram, durante algum tempo, em segundo plano e agora são destaque na exposição Half-a-wind show - Uma Retrospectiva.

O Beatle, assassinado em 1980, a descreveu como "a mais célebre das artistas desconhecidas", já que os trabalhos do casal, como os famosos "bed-in" pela paz mundial, ocultaram sua obra mais pessoal.

Verdade - "John Lennon me dizia: 'Me traga a verdade'. Porque nós, artistas, temos a dignidade de dizer a verdade ao mundo, diferentemente dos políticos'", conta Yoko Ono, que foi à inauguração de sua exposição com seus eternos óculos de sol, roupa preta e chapéu. "Mas a gente só conhece a metade da verdade. A outra parte é invisível (...), cada um é responsável por completar, imaginar e participar", disse.

Itinerante - O museu Schirn Kunsthalle de Frankfurt reuniu cerca de 200 objetos, filmes, instalações, fotografias, desenhos, textos e músicas para refletir a dimensão multimídia das obras, e oferece a possibilidade de tocá-las ou de fazer parte de uma delas, segundo a vontade da própria artista. "É a retrospectiva mais completa já consagrada a Yoko Ono na Europa", afirmou o diretor do museu, Max Hollein.

A exposição tem caráter itinerante. A artista também está de malas prontas. Depois de Frankfurt, ela viaja para a Dinamarca, para a Áustria e depois para o museu Guggenheim, na cidade de Bilbao, na Espanha.

