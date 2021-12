A partir desta segunda-feira, 10, você está convidado/a a embarcar com o Portal A TARDE na Expedição Chile, que até sexta, 14, vai trazer um diário de viagem com uma série de dicas e aventuras para quem deseja saber um pouco mais sobre o país andino, em especial a região sul, ainda pouco explorada pelos brasileiros durante o verão. A cobertura completa você confere aqui e também no Instagram @grupoatarde.

E o primeiro dia da nossa jornada começa com a chegada à capital Santiago, que possui cerca de 5,6 milhões de habitantes, segundo dados de 2017. Ainda no avião, nos encantamos com a beleza e a grandiosidade da Cordilheira dos Andes, antes da aterrissagem no Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benitez, por onde passam milhares de pessoas dispostas a conhecer o que a maior cidade chilena tem para oferecer.

Salvador já conta com um voo direto até Santiago, da empresa JetSmart, que durante o verão é feito às terças, sextas, sábados e domingos. Na ida, foram 6 horas de viagem até alcançarmos o nosso primeiro destino.

A economia chilena é movimentada pelas indústrias do cobre, vinho, frutas e celulose. E é sobre esta segunda posição que vamos falar no nosso primeiro dia de atividades turísticas.

Isto foi no dia seguinte à nossa chegada. Saímos do hotel às 9h40 e, acompanhados do guia de turismo Alejandro Napoleoni e do nosso acompanhante local, o jornalista Luis Jaras, partimos em direção à maior e mais famosa vinícola do país: Concha y Toro, localizada na Região Metropolitana de Santiago. O trajeto durou aproximadamente uma hora, o que nos deu tempo para conhecer a loja e a área do restaurante enquanto aguardávamos a visita guiada em português, marcada para 11h20.

Vamos com a guia Claudia Bustos, que conta a história da vinícola, criada em 1883 pelo empresário chileno Don Melchor de Concha y Toro. Confira:

Expedição Chile: Santiago, a capital do vinho

O passeio segue pela Casa principal da vinícola, construída por Don Melchor em 1875, e que possui 22 quartos - mesmo número de áreas de vinhedos distribuídas pelo terreno. O imóvel é usado para convenções e abrigava um evento no dia da visita, por isso não pudemos entrar para conhecê-lo por dentro.

Casarão foi construído por Don Melchor de Concha y Toro em 1875

Em seguida, vamos para os vinhedos experimentar os diferentes tipos de uvas, que vão se transformar nos vinhos mais conhecidos dos apreciadores, como o Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Carménère. De lá, seguimos para a primeira degustação de vinho e uma aula sobre o processo de fermentação da bebida.

Visitantes podem provar as uvas que vão gerar diferentes tipos de vinho | Foto: Arquivo pessoal

Guia Claudia Bustos explica o tipo de vinho para a degustação | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Hora de conhecer as adegas subterrâneas, onde estão armazenados centenas de barris. Claudia Bustos explica que cada barril pode ser utilizado seis vezes, mas sempre para armazenar o mesmo tipo de uva. Depois de ser reutilizado, o barril pode ser vendidos para produtoras de cachaça, cerveja e outras bebidas. O "o armazenamento dessas bebidas nos barris de vinho intensifica o sabor e fornece novos aromas", ressalta a guia.

Casillero del Diablo

A parte subterrânea guarda ainda a lenda em torno do Casillero del Diablo. A adega, que está a quatro metros abaixo do chão, conserva os barris de forma tradicional: a temperatura é mantida sem uso de ar condicionado e a umidade é alcançada porque o chão de terra é molhado uma vez por semana.

Casillero del Diablo traz lenda sobre 'guardador' do local | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Com direito a uma animação em português e efeitos especiais, somos imersos no mistério em torno do Casillero. Foi lá que Don Melchor passou a guardar os melhores vinhos de cada safra, que provocou a curiosidade dos funcionários e resultou no sumiço de algumas garrafas. Para evitar mais furtos, o empresário espalhou que o próprio Diabo vivia ali, boato que ganhou força em função dos ruídos ouvidos no local.

A guia ressalta que o Casillero já resistiu a quatro terremotos, sendo o último em 2010, que atingiu magnitude de 8.8 na escala Richter e durou longos três minutos. A explicação oficial para a resistência do lugar é a própria construção, resultado da mistura de cal e claras de ovo, que oferecem maior mobilidade durante os tremores. Já a versão mais difundida é a de que o local é bem protegido - pelo próprio Diabo.

Confira a animação que conta a lenda do Casillero del Diablo:

Expedição Chile: Santiago, a capital do vinho

Finalizado o tour, os visitantes podem almoçar no restaurante da vinícola, onde são orientados por uma sommelier sobre as melhores harmonizações com os pratos. Ainda dá tempo de passar na loja e aproveitar as promoções de vinhos. O estabelecimento aceita o pagamento em peso chileno, dólar ou cartão.

Loja da Concha y Toro oferece não só vinhos, mas também souvenirs para os visitantes | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Da vinícola Concha y Toro, ainda pudemos circular pelas ruas de Santiago e conhecer mais sobre a história da cidade, além de ver as marcas das recentes manifestações no país. Mas isso fica para o próximo post!

*A jornalista viajou a convite da JetSmart

