Expedição Chile: paisagens incentivam aventureiros à superação de limites

As atividades de aventura são o forte da Reserva Nacional Malalcahuello, que proporciona aos visitantes o contato direto com a natureza, como destacado na matéria anterior da Expedição Chile. Desta vez, é hora de superar limites e encarar desafios que exigem fôlego e um melhor preparo físico.

E para começar o dia já pegando pesado, vamos para a trilha Serra Colorado, com quase 10 km de extensão, sendo a maior parte da caminhada em subida. Com saída do hotel às 10h30 – para aproveitar a temperatura um pouco mais alta, de 11ºC -, partimos com a guia Loida Quezada para cerca de 4 horas de caminhada rumo a uma das vistas mais belas da região.

Loida explica que os interessados podem escolher entre seis opções de trilhas, e que esta que faremos é a mais longa e puxada, esforço que é compensado na chegada ao topo.

Ao final do percurso, poderemos ver três vulcões: Sierra Nevada, Llaima e Lonquimay. Apesar da expectativa em torno da chegada, o trajeto por dentro do bosque repleto de araucárias e outros tipos de vegetação – além da vista do alto – também nos traz gratas surpresas.

Um detalhe interessante foi ouvir o canto do pássaro Chucao. Loida ressalta que popularmente se acredita que isto é sinal de boa sorte. Mas há ainda outra crença que envolve a ave: “Se você estiver em uma caminhada e o pássaro cantar do lado direito, é sinal de que as pessoas estão falando bem de você. Mas, se for do lado esquerdo, aí estão falando mal”, diverte-se a guia. Para a nossa sorte, o som do Chucao vinha sempre do lado direito.

Apesar de ser considerada pelos guias como um trekking de média intensidade, houve momentos em que pessoas normais como nós sentimos bastante cansaço, aliado ao ar rarefeito, que já dificulta a respiração.

A parte boa é que, mesmo com algumas paradas no caminho, chegamos ao final superando as barreiras do nosso próprio corpo. E, além disso, somos presenteados com uma paisagem única.

Placa indica fim da trilha e chegada ao ponto mais alto | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

A placa Finsendero indica que ali é o fim da rota, e agora temos apenas que aproveitar a vista dos três vulcões citados anteriormente, como explica nossa guia. Confira:

Thaís Seixas* Expedição Chile: paisagens incentivam aventureiros à superação de limites

Como para baixo todo santo ajuda, a volta ao hotel foi bastante tranquila. Teríamos pouco tempo para almoçar e descansar, até que começasse o desafio número 2 do dia: 12 km de bicicleta pela antiga linha férrea que unia Victoria e Lonquimay. Com a desativação da estação de trem, a área se transformou em um circuito que atravessa bosques de araucárias e antigos túneis ferroviários com diferentes visões de Malalcahuello.

Antigos túneis ferroviários compõem o circuito da pedalada | Foto: Arquivo pessoal

Vale ressaltar que os ciclistas podem fazer o percurso em ida e volta, ou seja, cumprir o total de 24 km. O detalhe é que a volta é normalmente mais cansativa, pois há mais subidas do que descidas. Como não somos lá essas atletas de ponta, vamos encarar apenas a primeira parte.

A pedalada corta ainda três movimentadas rodovias, e todos os cruzamentos são em áreas de curva. Por isso, é necessário redobrar a atenção e ouvir se há ruído de veículos para, assim, atravessar em segurança.

Um detalhe que ainda não citei nesta jornada é que o verão no Chile tem dias bastante longos. Facilmente, ainda se vê sol às 20h30, o que nos ajuda a estender as atividades esportivas até mais tarde. Este foi o caso da pedalada, que começou por volta das 17h e entrou pela noite (clara) de Malalcahuello.

A Expedição Chile ainda nos reserva um dia que reúne cultura, história e natureza. Isto porque amanhã vamos conhecer o povo Mapuche e o Parque Nacional Conguillio. Até lá!

*A jornalista viajou a convite da JetSmart

