Excursões de graça viram opção para se gastar menos

Alguns minutos antes das 11h da manhã, com o sol sobre suas cabeças, cinco jovens uniformizados com uma camiseta vermelha esperam sob uma sombrinha da mesma cor na madrilena Praça Maior com um anúncio muito significativo em letras brancas: "Tour de Graça - Free Tour". Os turistas que passam perto deles se aproximam para perguntar pelo serviço. Alguns passam ao largo, mas a maioria permanece lá. Pouco a pouco, vão se formando grupos para começar uma travessia a pé pela cidade.

"Bem-vindos, eu sou Leticia e serei sua guia pelas seguintes três horas. Este percurso não tem custo mas, se gostarem, agradecerei suas gorjetas, já que esse é meu salário", avisa uma das jovens que trabalham na empresa.

Qualidade-preço - A relação qualidade-preço é a aposta de empresas como Sandemans New Europe, que oferece rotas turísticas sem custo prévio. Deste modo, se o guia realiza um bom trabalho, os clientes o recompensam com o valor que eles achem justo ou que, de acordo com suas possibilidades econômicas, possam dar. Esta ideia de negócio foi adotada por Christopher Sandeman, um britânico de origem americana que trabalhou como guia autônomo na Alemanha.

"Ele se deu conta de que, ao não cobrar por antecipado, reunia mais gente que os que já estavam pagos. Também observou que os guias incluídos nas viagens não se esforçavam o suficiente e muitos clientes ficavam com a sensação de que o percurso turístico que ofereciam não valia tanto, ou que na verdade não o desfrutaram", conta Mirelur Ojeda, manager da empresa em Madri.

Assim, Christopher decidiu criar um modelo no qual cada pessoa encarregada de mostrar as ruas típicas da cidade deveria dar o melhor de si mesmo para ganhar seu pagamento em gorjetas.

"Se as pessoas não gostam do percurso podem abandoná-lo ou não pagar, assim não ficam com essa sensação de que perdeu seu tempo e seu dinheiro. E se gostarem, eles lhes recompensam, decidem dar o que quiserem ou podem pagar o guia", esclarece Mirelur.

Independentemente do lucro que os jovens ou a empresa tenham, o maior beneficiado é o turista, já que se vê imerso em um percurso onde aprenderá, não só de história, mas pode conhecer as lembranças mais interessantes e curiosas do lugar que visita. Tudo a um preço no qual conta a vontade.

Turistas mais jovens - Os serviços de rotas organizadas acabaram sendo um oásis para a economia de muitos turistas, especialmente para aqueles que andam vários meses com a mochila nas costas. "Isto surgiu também pensando nos jovens que não tem tanto dinheiro e que não podem se permitir gastar tanto em um tour privado. É uma forma como todos podem desfrutar da cidade, não importa o orçamento que tenham. No final, eles decidem quanto querem dar ao guia por seu trabalho", compartilha Mirelur.

Esta fórmula bem-sucedida que envolve gente jovem oferecendo caminhadas guiadas pelos principais pontos da cidade foi reproduzida em metrópoles como Buenos Aires, onde a empresa Tours4Free tem um modelo similar.

A Cidade do México também tem este serviço gratuito e é oferecido pelos "Ángeles Turísticos", pertencentes ao Instituto da Juventude do Distrito Federal, que empregaram jovens que mostram aos visitantes esses pontos imprescindíveis dentro do Centro Histórico.

"Ao ser apenas gente jovem (menos de 30 anos) que dirige os percursos, os turistas se sentem com maior confiança ao perguntar e, ao mesmo tempo, há maior frescor nas lembranças", conta Celia González, guia que trabalhou dois anos na Sandemans New Europe.

A manager de tal empresa em Madri, explica que o que distingue seus percursos é o entusiasmo dos guias: "Temos o modelo 'info-entertainment', que se baseia em divertir as pessoas por meio de lembranças contadas com muito humor para que elas não só aprendam, mas se divirtam".

Este tipo de itinerários gratuitos ou de muito baixo custo costumam ser solicitados por pessoas que viajam sozinhas ou em grupos pequenos, porque durante o percurso têm a oportunidade de conhecer outros viajantes ou, inclusive, fazer amigos de outros países.

Uma vantagem a mais é que não é necessário reservar com antecedência. Apesar de em seu portal de internet, www.neweuropetours.eu, existir um campo para assegurar um lugar no percurso, a maioria dos "free tours" pode ser assinado no ponto de encontro.

Embora às vezes não seja necessário reservar, os usuários assíduos a este tipo de serviços de baixo custo recomendam: verificar previamente as páginas na internet dessas empresas, para tomar o trajeto desde o começo; assegurar-se de que seja em um idioma que compreendam, e assegurar-se de que seja de livre pagamento.

