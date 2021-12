Evento promove Portugal e Alentejo como roteiros turísticos

Pestana Convento do Carmo reúne profissionais do turismo nesta quarta-feira, 10, para conhecer Portugal e o Alentejo como destinos a visitar pela sua cultura. O evento integra a programação do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, e mostra a diversidade gastronômica e cultual dos destinos, com destaque para a cerâmica portuguesa e os sabores do Alentejo, como vinhos e queijos.

adblock ativo