Evento online gratuito fala sobre viagem e autoconhecimento

Viagens com propósito, autoconhecimento e o contato com a natureza. Esses são os principais temas do evento "Itinerários de Vida", primeiro encontro online que discute assuntos relacionados ao universo das viagens e o turismo ecológico.

Idealizado pela administradora, jornalista e coach argentina Dolores Piñeiro, o evento será realizado entre os dias 3 e 7 de agosto, com acesso gratuito, e irá reunir mais de 30 especialistas em diversas áreas que, além de discutir os temas, também irão falar sobre: medo de viajar sozinho, autoconfiança, alimentação, dentre outros assuntos. Entre eles, nomes como Paula Quintão, Rafael Incao, Tiago Valois e Juliana Mulato comandam algumas das palestras virtuais.

Dolores, que na programação irá falar sobre as "Bases para uma viagem transformadora", foi uma dessas pessoas que mudaram de vida depois de fazer das viagens agentes transformadores para sua vida. Anos trabalhando na área fiananceira, um dia ela sentiu que precisava mudar. Cansada da rotina exaustiva, traçou novos rumos, planjou e começou uma nova jornada. "Pelo autoconhecimento consegui descobrir a minha missão de vida. Descobri que queria trabalhar com Coach e viagens, minhas duas paixões. E por meio delas ajudar pessoas a descobrirem a importância de fazer viagens com propósito, de transformações", contou, lembrando que fundou o "Itinerários de Vida" há um ano com esse objetivo.

Experiente, Dolores disse que não existe um lugar especial para fazer uma viagem assim. O diferencial, na verdade, está relacionado a necessidade de cada um. "Qualquer viagem pode ser tranformadora", ressalta.

Para ela, uma viagem importante em sua vida foi o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. "Foi a viagem que escolhi fazer nos meus 40 anos", contou a coach que já visitou mais de 30 países e mora no Brasil há 11 anos. "Lá eu refleti e decidi muitas coisas", conta.

Mas Dolores afirma que as respostas para as perguntas estão dentro de nós. "Não precisa fazer uma viagem para outra cidade ou país. O que se precisa é de um lugar que você possa se conectar consigo mesmo. Ter momentos de reflexão e estar dedicada a esse momento. Escolher um lugar que gostaria de ir é bom, mas não é o mais importante", explica.

Para uma viagem como essa, no entanto, Dolores costuma ofertar três dica que considera indispensáveis antes de fazer as malas. A primeira é saber qual os principais propósitos da vaigem. "É preciso fazer as perguntas: o que eu busco nessa viagem? Quero uma vida mais saúdavél? Mudar de carreira? Melhorar minha vida amorosa? Tem que ter um obejtivo", detalha Dolores.

Em segundo, escolher o destino da viagem. "O lugar para onde se vai ter que ser atrativo. Tem que ser um lugar especial para a pessoa. Lugares em que possa ficar em contato com a natureza costuma ajudar", ressalta Dolores, lembrando que o Brasil é um país rico em paisagens naturais.

A terceira dica de Dolores é sobre o que levar para a viagem. E ela não se refere ao que vai dentro da mala. "É preciso ir leve para uma viagem de autoconhecimento. Deixar para traz as precoupações, os problemas. É preciso desconectar para abrir espaço para as coisas novas chegarem".



Programação



As palestras do "Itinerários de Vida" ocorrerão entre as 10h e 20h, durante os cinco dias do encontro, no site encontroitinerariosdevida.com.br. Quem não puder assistir às exibições ao vivo das pelestra, nos horários predeterminados, terá como opção assinar o conteúdo do evento. Para isso, basta acessar o site e buscar a opção de ser assinante.



O valor da assinatura ainda não foi divulgado pela organização, mas sabe-se que os assinantes terão direito a conteúdo especial, com acesso ilimitado a todas as palestras do encontro, cursos, livros digitais, audiobooks (livro falado ou livro em áudio), artigos inéditos, entre outras coisas.



Para mais informações, assista ao vídeo abaixo ou acesse o site do evento.



Mariana Mendes Evento online gratuito fala sobre viagem e autoconhecimento

