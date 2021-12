Eurotrip é opção para adolescentes

A Biarritz Turismo oferece um pacote de viagem na Europa para jovens brasileiros a partir de 14 anos. Londres, Paris, interior da França e Barcelona estão no roteiro, que inclui atrações exclusivas e clássicos dos destinos, como a London Eye. O pacote (sem aéreo) sai a partir de 2995 euros e dá direito a 13 noites em hotéis de categoria superior, com café da manhã e jantar, transporte e traslados entre as cidades. A viagem tem início em 19 de julho de 2015.



Conheça detalhes no site www.biarritz.net.br.

