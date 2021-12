Europa: Cruzeiros fluviais oferecem conforto

Para quem aprecia um roteiro mais tranquilo, sem pressa, uma boa pedida é viajar pela Europa a bordo de uma suíte flutuante, com tudo o que tem direito em se tratando de conforto e comodidade.

Os cruzeiros fluviais permitem uma combinação de hospedagem luxuosa e tranquila e vantagens logísticas, como ficar longe do trânsito nas estações de trem ou das filas de espera nos aeroportos. Essas e outras comodidades tornam os cruzeiros fluviais muito procurados.



Os rios mais famosos para navegação nos países da Europa são o Danúbio, um dos principais, com quase três mil quilômetros de extensão, o Reno, com mais de mil quilômetros de extensão, e o Volga, com mais de 3.500 quilômetros de extensão.



Trechos históricos



Além destes, é possível navegar no Douro, com pouco mais de 800 km de extensão, que é famoso por fazer parte da história dos vinhos portugueses, especialmente o vinho do Porto.



Os cruzeiros passam por diversos trechos históricos, vilarejos medievais e paisagens deslumbrantes de diversos países como Áustria, República Tcheca, Alemanha, Hungria, Eslováquia, França, Portugal, Espanha, Suíça e Holanda. Com as paradas nas capitais, os hóspedes podem curtir passeios tranquilos, como explorar a cultura local andando a pé ou de bicicleta, comer em restaurantes aconchegantes, visitar museus, fazer compras etc.



Confira as opções de pacotes no site da A Interpoint Turismo e Viagens.

adblock ativo