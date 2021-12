Estrada Real vai ser mapeada

Técnicos da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) farão um trabalho de georreferenciamento em 15 municípios baianos - entre os quais Jacobina, Morro do Chapéu, Seabra, Piatã e Rio de Contas - para mapear a Estrada Real (ou Caminho Real), rota por onde foram escoadas riquezas extraídas na Bahia durante o período colonial, para fins de valorização turística. O trabalho foi oficializado na segunda-feira, 15, com a assinatura de um termo de cooperação técnica entre dirigentes da CBPM e da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (Setur).

