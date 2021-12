Estados do Nordeste farão promoção turística unificada

Nesta quarta-feira, 13, em Fortaleza, assuntos como a formação de um produto turístico único, com marca conjunta, incentivo a aviação regional e campanha de marketing estiveram em pauta. A reunião foi organizada para minimizar os impactos de imagem causados pelas manchas de óleos nas praias. Na ocasião estiveram presentes os secretários de Turismo dos estados nordestinos.

O secretário do Turismo da Bahia, Fausto Franco, ressaltou a importância dessa união de forças para divulgar o destino, considerando que é um segmento gerador de emprego e renda para os estados, com participação expressiva na economia.

“O turismo é fundamental para a economia do Nordeste. Na Bahia a atividade responde por 7,5% do PIB e é responsável pela geração de milhares de postos de trabalho. Por isso, esse esforço concentrado ajudará muito a termos uma alta estação aquecida”, disse Franco.

Além da marca unificada, foram discutidos pontos como a aviação regional e os subsídios para fortalecer o setor, com foco, principalmente, no Ceará e na Bahia. Os dois estados ficaram responsáveis de montar um projeto para buscar apoio junto ao Governo Federal.

CVC

Também houve um momento de planejamento com CVC, que é a maior operadora do país, para intensificar a publicidade da região até o fim do ano e minimizar possíveis efeitos do vazamento de óleo no turismo.

Outro tópico discutido foi a participação dos estados em conjunto nas principais feiras de turismo do mundo. "Vamos tentar fechar um calendário unificado e participarmos juntos de alguns eventos do setor", detalha o secretário Fausto Franco.

Os estados também vão buscar recursos do Ministério do Turismo e da Embratur para investir em publicidade e reverter a imagem gerada pelo vazamento de óleo nas praias da região.

