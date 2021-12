Espanhóis apostam no potencial brasileiro para o turismo

As empresas espanholas apostam na infraestrutura de suas lojas inspiradas pela rica história europeia e exploram o mercado de compras de artigos de luxo dos brasileiros, afirmou nesta segunda-feira, 17, a conselheira turística da Espanha no Brasil, Elvira Marcos.

Durante a apresentação de novas estratégias do setor turístico espanhol no mercado brasileiro, Elvira disse que "os brasileiros buscam as melhores cidades com cultura e história para fazer compras de marcas mundialmente conhecidas e os melhores preços estão na Espanha".

A conselheira citou a "devolução de 15,7% da taxa conhecida como IVA (imposto sobre o valor agregado), o que incentiva mais a ida ao país da Península Ibérica".

Segundo dados dos órgãos de turismo espanhol, o país europeu recebeu em 2013 cerca de 60 milhões de turistas, o que supera a população de 40 milhões de pessoas da nação.

A promoção apresentada nesta terça-feira, 18, em São Paulo mostra a rede de departamentos de luxo das lojas El Corte Inglés, que se tornou uma referência para os turistas brasileiros que buscam marcas como Adolfo Domínguez, Mango e outras.

"A Espanha é um paraíso de compras para os brasileiros e 50% dos artigos de luxo são comprados em viagens. Por isso, oferecemos serviços de compras em destinos históricos e culturais dentro da Espanha. Além das degustações no setor gourmet das lojas da rede", afirmou Teresa Armendáriz, representante do El Corte Inglés.

Uma das apostas de luxo da rede é a loja próxima do estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, um ponto quase obrigatório para os turistas brasileiros amantes do futebol.

Além disso, o programa de fidelidade que oferece 10% de desconto, os serviços "hands free shopping" e o "delivery program" para enviar todas as compras para o destino desejado.

A gastronomia regional "especial" e as obras de artistas de renome como Gaudí, Pablo Picasso e Juan Miró, complementam a oferta do turismo espanhol, que tem uma taxa de fidelidade de 84%.

"Uma das razões para conhecer a Espanha são as influências de diferentes civilizações que formaram o país como a romana, a árabe, os judeus, além de seu patrimônio artístico, o que dá uma diversidade ao país muito interessante para os turistas", destacou Elvira.

A rede de hotéis Paradores, por exemplo, aposta na "arquitetura interessante e na localização privilegiada" dos prédios milenares e históricos como conventos, mosteiros, castelos e palácios dos séculos 12 ao 15, restaurados com ajuda estatal e com infraestrutura de três e quatro estrelas.

A gerente Lumy de María disse que o Parador mais utilizado pelos brasileiros é o de Santiago de Compostela, que "une tradição com toques modernos".

Também explorando a história clássica, outras redes espanholas, como a InterContinental Hotels Group, procuram seduzir os brasileiros com a promoção de hotéis em Roma, Londres e Cannes, que oferecem "gastronomia de luxo" e passeios turísticos voltados para os turistas da América Latina.

