Espanha aposta no seu turismo gay

A Espanha está apostando alto no turismo gay, que cresce em um ritmo superior a 10% ao ano, o dobro da média do receptivo de turistas internacionais em nível mundial, e que representa um investimento de US$ 185 bilhões (R$ 410 bilhões) ao ano, afirmou nesta segunda-feira, 12, a secretária de Estado de Turismo, Isabel Borrego.

Em sua apresentação na inauguração da Convenção Mundial de IGLTA (a associação LGBT mais importante relacionada ao turismo e aos negócios), realizado entre 8 e 10 de maio em Madri, Borrego enfatizou que se trata de um segmento que já representa 10% do fluxo mundial de viajantes e algo mais de 15% da despesa.

A secretária de Estado acrescentou que a realização do congresso na Espanha, assim como do World Pride de 2017, o festival mundial do Orgulho Gay, é "uma pequena demonstração dos esforços que dedicamos todos os anos a convencer seus clientes de que esse é o melhor destino possível para viver experiências inesquecíveis e desfrutar".

A Espanha está entre os cinco destinos favoritos da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGTB) nos Estados Unidos e entre os três primeiros da Europa.

Além disso, a ilha de Ibiza (Mediterrâneo), Sitges e Barcelona e Madri estão entre alguns dos destinos preferidos por esse tipo de turistas, ressaltou Borrego, citando dados do Comunity Marketing.

O turismo LGTB é "estratégico" para a Espanha e "temos que ir diversificando nossa oferta se quisermos continuar crescendo e consolidando nossa posição", afirmou.

