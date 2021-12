Espaços abertos em Salvador são opção barata de lazer

A família escolhe o melhor ângulo para mais uma foto. O cenário não poderia ser melhor. À esquerda, o Forte São Marcelo, cercado pela Baía de Todos-os-Santos e emoldurado pelo Elevador Lacerda. À direita, a Ponta do Humaitá rodeada por coqueiros.



Pronto, Patrícia Borges, 32 anos, já pode expor o registro do passeio que ela classifica como encantador. Ela utilizou o Elevador Lacerda, tomou sorvete na Cubana com o marido e os filhos, visitou três museus e apreciou a paisagem por R$ 22,60. Quase metade do valor foi gasto com estacionamento. "O passeio é gostoso e barato", avalia.



Só depois que a soteropolitana casou-se com o francês Gilles Perazzo, 35, e mudou-se para a Europa, aprendeu a valorizar os pontos turísticos da capital baiana.



"Sempre trago a minha família e eles adoram. O meu marido me perguntava por museus, pela história das ruas e eu não sabia responder. A partir daí, me interessei em conhecer melhor a minha cidade. Todos os anos voltamos e passeamos", diz.



Apesar de movimentado, o Centro Histórico (Praça Municipal, Praça da Sé e Pelourinho) é visitado muito mais por turistas que por baianos. Os shopping centers, geralmente, atraem muito mais os nativos. O Iguatemi, por exemplo, recebe, em média 440 mil pessoas no fim de semana.



A presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Salvador, Silvana Rós, lamenta a falta de interesse dos soteropolitanos em conhecer lugares históricos da cidade.



"Salvador tem uma singularidade extraordinária. Temos um grande legado histórico e a população deveria ter o mínimo de curiosidade para conhecê-lo. Qualquer cidadão que tem essa experiência, passa a enxergá-la de outra forma", diz.



Barra



Mesmo com a ascensão de shopping centers, há quem prefira abrir mão do conforto e do espaço fechado para apreciar o que a natureza privilegiada da região tem a oferecer.



O casal Fernanda Oliveira, 31, e Robson Heleno, 30, escolheu o Farol da Barra para namorar. "Este pôr do sol é lindo e inspirador", diz Fernanda.



Heleno, que deixou São Paulo para encontrar a namorada, elogiou a cidade. "Tem lugares encantadores. Pretendo conhecer cada um deles até domingo", disse.



O mesmo pôr do sol citado por Fernanda, também inspira cerca de 200 pessoas aos domingos. Robervaldo Moreira, 39 anos, não perde um. Em companhia de quatro amigos ele torna o cenário ainda mais agradável ao som de rock pop, reggae e da MPB.



Aos poucos o Cajón, o violão e a voz ganham sincronia e ritmo. Bom para os visitantes, que apreciam o eletro-acústico do 'Geração 80' sem pagar nenhum centavo.



Ruas de Lazer



Os pais têm a opção de levar as crianças ao Ruas de Lazer. Promovido pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smed), o projeto está presente todos os domingos no Dique do Tororó e na Barra. A programação inclui atividades físicas e recreativas.



Enquanto os filhos brincam em pula-pula, visitam exposições de animais, pintam o rosto e passeiam de charrete ou de triciclo, os pais podem ter acesso a dicas de saúde, aula de alongamento e jogos como dominó.

