Equipe percorre 5 municípios da Chapada em 13 dias

Para divulgar o turismo regional da Bahia e promover educação ambiental entre as comunidades dos municípios visitados, a expedição Trilha & Ecologia - Um mundo Chamado Bahia iniciou nesta sexxta-feira, 9, mais uma aventura, desta vez na Chapada Diamantina, centro do estado.



Projeto realizado pelo Grupo A TARDE, a trilha é composta por seis membros de uma expedição que até o próximo dia 20 visitará os municípios de Lençóis, Andaraí, Mucugê, Palmeiras, Iraquara e Ibicoara.



Durante este período, a equipe realizará atividades como trekking, rappel, tirolesa, escalada, trilhas off-road, canoagem, além de conhecer atrativos históricos das regiões, claro.

As aventuras dos integrantes da Trilha & Ecologia - Um mundo Chamado Bahia poderão ser conferidas no blog Trilha & Ecologia (https://trilhaeecologia.atarde.uol.com. br), que será alimentado diariamente pela equipe e servirá como diário de bordo.



Ampliação



Os leitores poderão conferir textos, fotos, vídeos e relatos dos participantes sobre as belezas naturais e peculiaridades dos lugares. Segundo o coordenador do projeto, Julio Mendonça, a expectativa é que, no próximo ano, a expedição seja realizada em quatro edições, uma em cada trimestre.



Além de Mendonça, o fotógrafo Erik Salles, os motoristas Murilo Pinto e Aldemir Santos, a repórter Lúcia Almeida e o palestrante Matheus Barros integram a equipe do Trilha & Ecologia. A expedição tem o patrocínio da Petrobras e Bahiatursa.



O secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli, ressalta que o projeto é um importante fomento para o turismo de aventura na Bahia. "É um turismo que vem crescendo nos últimos anos. Ajuda a divulgar estes destinos e a atrair um público que já acompanha e é interessado em conhecer. Este projeto nos ajuda a estruturar trilhas seguras", destaca Leonelli.



O gerente regional de comunicação institucional da Petrobras, Darcles Andrade Oliveira, destaca que "este tipo de iniciativa é essencial, pois proporciona educação ambiental e contempla diversas atividades esportivas e turísticas em pleno contato com a natureza, em uma região importante do estado, a Chapada Diamantina".



Caderno especial



O diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, afirmou que no próximo dia 30 será publicado um caderno especial reportando aos leitores todas as atividades desenvolvidas pela equipe durante o percurso.



"A Bahia tem características muito peculiares, desde a culinária até a ecologia. O Trilha & Ecologia quer mostrar justamente as belezas deste estado, mesmo aquelas que não fazem parte dos roteiros (oficiais) turísticos", destaca.



Por sua vez, Júlio Mendonça lembra que o projeto foi idealizado em 2004. Durante este período, já passou por todo o litoral baiano, Recôncavo, Chapada Diamantina e oeste do estado.

