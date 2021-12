Enquete: moqueca é prato mais servido aos turistas

Moqueca, feijoada e churrasco foram os pratos mais escolhidos por internautas em uma enquete realizada na fanpage do Ministério do Turismo no Facebook. A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 29 de agosto, na página institucional do MTur na rede social. Foi perguntado aos internautas qual prato típico eles serviriam para o turista que fosse até o seu estado.

Ao todo, a pergunta recebeu 184 comentários. A moqueca, prato típico de peixe ensopado, com leite de coco e azeite de dendê teve 30% das menções. A feijoada típica carioca teve 29% e o churrasco, tradicional entre os gaúchos, 14%.

Uma pesquisa de demanda turística internacional do Ministério do Turismo revela que a gastronomia é bem avaliada por 97% dos estrangeiros e 89% dos turistas brasileiros consideram a gastronomia brasileira como muito boa.

Com 14% de menções ficou o frango com quiabo, prato típico de Minas Gerais e Goiás; com 6% de votos o pato no Tucupi, típico do Norte do país; e o virado Paulista (6%).

