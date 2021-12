Encontro valoriza o rio São Francisco

Os mais de 25 roteiros turísticos dos lagos e cânions do rio São Francisco que compreendem a região do município de Paulo Afonso - a 480 km de Salvador - foram destaque, nesta quinta-feira, 27, durante rodada de negócios entre 21 empresas locais (bares, hotéis, pousadas, restaurantes e agências) e 10 operadoras de viagens baianas.



As empresas participam da segunda etapa do projeto Viaje por um Mundo Chamado Bahia, desenvolvido pela Secretaria do Turismo e Bahiatursa com o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado da Bahia-Sindetur, Sebrae e prefeituras da região.



A rodada de negócios, que foi aberta com a presença do prefeito de Paulo Afonso, Anilton Bastos Pereira, deu início ao famtour de três dias de agentes e operadores de viagens baianos pelos cânions do São Francisco.

"Quando falamos de Paulo Afonso, nos referimos a toda a região. Estamos em uma localização de fronteira, que reúne quatro estados - Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Tivemos o retorno de nossos voos aéreos e há uma população flutuante de cerca de um milhão de pessoas em um raio de aproximadamente 200 quilômetros", afirma Anilton Bastos Pereira.



Para o prefeito, é uma tendência natural que o fluxo turístico na região aumente. Ele destaca os 64 quilômetros de cânion navegável como um dos principais atrativos daquela região.



"Nós somos maior, em termos de navegabilidade, que o Grand Canyon de Colorado (EUA). Temos, ainda, o Raso da Catarina, os mais de 100 sítios arqueológicos e o complexo da Chesf (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), que gera 96% da energia elétrica do Nordeste", aponta.



Para Glauber Ferreira, funcionário da Francistur que já participou eventos como este fora de Paulo Afonso, "é mais importante o que está acontecendo agora, trazer pela primeira vez esta rodada de negócios para a nossa cidade".



Fomento



O presidente do Sindetur, Luís Augusto Leão Costa, também elogiou a iniciativa do encontro. "Nosso trabalho é fomentar a negociação do ramo turístico".



Jussara Oliveira, coordenadora do Sebrae, disse que "se trata de um projeto de economia criativa associado ao turismo, que é o forte da região. Há o turismo náutico, o de aventura, o ecoturismo e o arqueológico, sem falar no turismo de negócios, que é fomentado pelo complexo hidroelétrico".

