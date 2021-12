Empresas investem em turismo de esqui LGBT

Se num lado do planeta é verão e a ordem é curtir o sol, no outro, entretanto, é aproveitar o frio. Está aberta a temporada de esqui nos Estados Unidos, e diversos pacotes em estações de esqui estão sendo oferecidos tendo em vista o público LGBT.



Além da oportunidade de esquiar na neve, os pacotes oferecem outros benefícios, que vão de shows de drag queens e go go boys a festas com DJs.



O roteiro é oferecido pelas estações de esqui como Aspen, Telluride e Snowmass, no Colorado; Mammoth, na Califórnia, e nos ski resorts de Canyons, Deer Valley e Park City Mountain, em Utah.



De 12 a 19, acontece a Gay Ski Week em Aspen. Para ir até lá, o American Airlines SkiClub oferece um pacote que inclui passagem aérea em classe econômica com American Airlines, sete noites de hospedagem no The Limelight Hotel, seis dias de ski-lift, aluguel de carro Hertz com seguro LDV e assistência viagem.



O custo é a partir de partir de US$ 4.451 por pessoa em apartamento duplo, e o valor da passagem aérea pode ser parcelado em cinco vezes sem juros no cartão MasterCard. Mais informações estão no site www.americanskiclub.com.br.



Em Telluride, a Gay Ski Week se estende de 23 de fevereiro a 2 de março, com a estreia do restaurante ao ar livre, o Bon Vivant. O pacote custa a partir de US$ 3.343 por pessoa.



Já em Mammoth, o pacote é oferecido de 12 a 16 de março, e, além do ski, destaca-se pela gastronomia e pelas inúmeras possibilidades de tratamentos de spa, em espaços como Creekside Spa, Body Works, Belladonna e Healing Arts. Maiores informações em www.mammothgayski.com.

