Empresas aéreas fazem promoção neste fim de semana

As empresas aéreas Azul, Gol e Tam fazem promoções de passagens neste fim de semana. São oferecidas tarifas a partir de R$ 49, por trecho, como a viagem entre Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo.



A reportagem fez uma simulação com saídas a partir de Salvador para diversas cidades. O bilhete mais em conta encontrado foi entre a capital baiana e Recife por R$ 75. Outra oportunidade é para viajar para Aracaju, o trecho fica R$ 83,90. Se a opção for Maceió, a passagem com menor custo achada foi de R$ 109,90. Já para Fortaleza é de R$ 139,90; para São Paulo de R$ 144 e Rio de Janeiro por R$ 169.



As oportunidades são para compras até as 8 horas da segunda-feira, 10. Os passageiros devem viajar entre março e maio, mas não servem para o feriadão de Semana Santa.

Cada empresa tem sua regra para participar da promoção. Confira:

Azul - Oferece passagens para cidade brasileiras a partir de R$ 59 por trecho. Os bilhetes são para partidas nas terças, quartas ou sábados. O cliente devem ficar pelo menos cinco dias no destino e a viagem deve ser entre 8 de abril e 31 de maio.

Gol - Disponibiliza passagens a partir de R$ 79. A viagem deve ser entre 17 de março e 31 de maio, mas não vale para voos entre os dias 17 e 23 de abril e 30 de abril até 05 de maio. Para voos nacionais, o passageiro deve ficar no mínimo três noites no local ou uma noite se for sábado. Não há estadia mínima para viagens internacionais.

Tam - Passagens a partir de R$ 49 para embarques entre 22 de março e 30 de maio. Não vale para viagens entre 16 e 18 de abril, nos dias 21 e 22 e 30 de abril, 1º, 04 e 05 de maio. É necessário ficar pelo menos duas noites no destino ou uma noite se for um sábado.

