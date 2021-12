Empresa aérea faz promoção de aniversário no fim de semana

A companhia aérea GOL está com promoções abertas para esse fim de semana, por conta do aniversário de 15 anos da empresa. Os preços, com desconto válidos apenas para viagens nacionais têm mínimo de R$ 79,90, sem inclusão de taxas.

Saindo de Salvador com destino a Aracaju, o custo é de R$ 97; para Recife, R$ 58; Maceió, R$ 129; Ilhéus, R$ 175; Brasília, R$ 186; Porto Seguro, R$ 206.

Os valores são válidos para viagens no período entre os dias 11 de fevereiro e 30 de abril. Confira outras opotunidades.

