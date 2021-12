Embratur espera 600 mil turistas durante Copa do Mundo

O Brasil receberá aproximadamente 600 mil turistas durante a Copa do Mundo de 2014, informou nesta segunda-feira o diretor de Administração e Finanças do Instituto Brasileiro de Turismo, Tufi Michreff Neto, na Cidade do México.

"Sabemos que a maioria serão turistas da América Latina, pela questão geográfica, de proximidade e pela paixão que o continente tem pelo futebol", afirmou o representante da empresa pública, durante a 13ª edição do "Goal to Brasil", evento que visa a promoção das cidades-sede do Mundial e da Copa das Confederações.

A última Copa, realizada em 2010 na África do Sul, atraiu ao país pouco mais de 300 mil turistas, segundo um estudo realizado pelo escritório de turismo sul-africano.

Já a Alemanha, que foi a anfitriã do evento esportivo em 2006, atraiu cerca de 2 milhões de turistas durante a competição, o dobro do número previsto pelo departamento de turismo do país.

O diretor de futebol profissional do Ministério dos Esportes, Ricardo Gomyde, garantiu que o país entregará os 12 estádios para a Copa do Mundo, seis meses antes do início dos jogos. "O cronograma de construção está em dia, todos os prazos estão sob controle e não há nenhum estádio com luz vermelha. Trabalhamos com luz amarela e verde", afirmou.

Neto e Gomyde lideraram no México a viagem que tem como objetivo apresentar os principais destinos e atrações turísticas dessas cidades. O diretor da Embratur garantiu que o investimento para a Copa do Mundo é de US$ 16 bilhões, vindo dos governos federais, estaduais e municipais, assim como da iniciativa privada.

adblock ativo