Em Provença, turistas aprendem a arte de comer e beber bem

Da janela do mosteiro de St. Rémy de Provence (hoje Casa de Saúde Saint Paul), Vincent Van Gogh (1853-1890) via o mundo: eram campos de lavanda e trigo. Em Arles, em uma das cartas ao irmão Theo, ele falou dos touros e pintou a noite mais estrelada.

Gente que chega todos os dias, de carro ou trem, e bastante de bicicleta, confirma a fama da Provença, região do sul da Franca banhada pelo Mediterrâneo e coberta por cipestres, oliveiras e vinhedos. Uma área que vai dos Alpes à Côte D´Azur, e inclui metrópoles como Marseille (a segunda mais populosa do país, capital europeia da cultura em 2013), Aix-en-Provence e vilarejos, muitos vilarejos.

Caminhos a serem explorados e um patrimônio histórico riquíssimo em volta. Diferentemente da Toscana, compara o diretor para as Américas do Turismo da França, Atout France, Jean-Philippe Pérol, "na Provença, os turistas não são tão visíveis", o que torna o ambiente mais agradável.

"A Provença está no nosso imaginário. É charmosa e aconchegante, os hotéis não são enormes, é uma região da França diferenciada", diz a diretora da Happy Tour, Angela Carvalho. A empresária, que há cinco anos organiza o Réveillon em Nice, também organiza passeios para Cannes e a singela Saint-Paul-de Vence.

Sem pressa

Avignon, que durante quase 700 anos foi residência oficial dos papas (século 13), é o portão de entrada do turismo brasileiro na Provença, afirma Jean-Philippe Pérol.

Além do Palácio dos Papas, um belo edifício gótico tombado pela Unesco, a cidade murada oferece uma gama de atrativos culturais: a ponte Saint-Benézet, que vai até o meio do rio Ródano; a torre Philippe le Bel e o Festival de Teatro, realizado anualmente no verão.

Duas cidades guardam uma mística: Aigues Mortes, toda ela fortificada, foi o lugar de onde o rei Luis IX partiu para as Cruzadas e iniciou a sua trajetória de santo. A outra é Fontaine de Vaucluse, objeto de culto desde a Antiguidade por causa da fonte do rio Sorgue. Nessa comuna francesa fica a maior nascente subterrânea da França e uma das mais importantes do mundo. Paraíso para os amantes de esportes (montanhismo, canoagem, entre outros) e do carpe diem, ali o poeta italiano Francesco Petrarca (1304-1374) morou e dedicou-se à arte do soneto.

Casas construídas diretamente na rocha fazem de Gordes um dos lugarejos mais procurados para férias pelos franceses. Encantadora. Situada em cima de uma falésia é Roussillon, uma espécie de miragem com seus casarios em ocre. São na verdade 17 tons, e que o poder público faz questão de manter. Ateliês e galerias de arte encontram-se em qualquer esquina, e ninguém precisa pagar para entrar.

Aqui há restaurantes com aquele charme de que foram abertos só para você, e por 30 euros dá para almoçar e degustar uma taça de um delicioso vinho rosé. Depois, a receita é não fazer nada. A siesta no povoado de ruas estreitas é obrigatória - avisos irreverentes nas portas dos estabelecimentos alertam os visitantes que o expediente voltará dentro de instantes.

Comer e beber bem são atos sagrados para os provençais. Nas feiras livres, frutas, queijos, doces e conservas são expostos pelos próprios produtores. Em Uzès, cidade medieval construída pelos romanos e ex-ducado, nos finais de semana as pessoas deixam de tomar o café da manhã em casa para perder tempo nas barraquinhas de comida e artesanato.

adblock ativo