Em hotel do Quênia, girafas tomam café da manhã com hóspedes

Quem se hospedar no hotel Giraffe Manor, a 20km do centro de Nairóbi, capital do Quênia, vai ter parceiros de café da manhã incomuns. As girafas que ficam ao redor do estabelecimento também participam do desjejum.

Mas não é só no café da manhã que os animais dão o ar da graça. As girafas também ficam na porta de entrada e colocam os longos pescoços dentro dos quartos.

"Giraffe Manor oferece aos hóspedes a oportunidade única de interagir com a girafa Rothschild [uma espécie rara]", diz o hotel. Os hóspedes podem alimentar os animais e até fazer carinho, com direito a beijos nas girafas.

