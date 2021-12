Em Estrasburgo, tradição é oferecer culinária de excelência

A Alsácia é famosa em toda a França pela comemoração do Natal, iluminado e recheado de guloseimas. Na última semana de novembro, a Praça Broglie de Estrasburgo abre oficialmente a temporada dos Marchés de Noël.



Até 31 de dezembro, eles acontecem simultaneamente em Colmar e Mulhouse, nas aldeias Kaysersberg, Ribeauvillé, onde há um mercado de Natal medieval, Wesserling e Riquewihr, dentre outros. Na medieval Bergheim, a comemoração é feita com uma exposição ao ar livre de presépios confeccionados pelos próprios habitantes, são cerca de 90.

A tradição dos mercados foi inaugurada em 1570 em Estrasburgo, onde está o mais antigo, o Christkindelsmärik. Herança germânica, são pontos de venda do artesanato local, como velas feitas à base de mel, enfeites para a árvore de Natal e bolas de cristal.

Há ainda iguarias e bebidas feitas especilamente para o Natal. Entre elas o tradicional vinho quente, muito similar ao "quentão" das festas juninas brasileiras, feito com especiarias. Mas não se pode deixar um mercado de Natal na Alsácia sem provar o kougelhopb, bolinho doce feito em uma forma com desenho característico. A receita leva amêndoas e passas. Outra tradição local são os pain d´épices, iguaria com mel e especiarias.



Muralhas e caça às bruxas



Baluarte cultural do Santo Império Romano Germânico, a Alsácia é uma das regiões da Europa onde há mais fortalezas medievais. A maioria delas em ruínas. Porém, ainda é possível visitar castelos e fortalezas preservados.



Um bom exemplo é Bergheim, onde pode-se saber mais sobre o período de caça às bruxas na Maison des Sorcières. O local abriga uma exposição permanente sobre as técnicas de bruxaria realizadas pelas mulheres que habitavam Bergheim entre os séculos 16 e 17.



Outro destaque da arquitetura medieval é Neuf-Brisach, construída em 1699 e, desde 2008, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Vista do alto, as três camadas de muralhas formam um octógono perfeito, que tornam a cidade única do ponto de vista de arquitetura.



Gastronomia estrelada



A Alsácia conquista o viajante pelo estômago. Com uma intensa influência germânica, a gastronomia alsaciana reúne surpresas regionais, como o marcante queijo munster, combinadas ao sofisticado menu francês.





