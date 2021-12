Em Bankok casal acha chineses assando porco no meio da rua

Em Bangkok tomamos um barco para Chinatown. Como pouquíssima gente fala inglês, não entendemos bem em qual píer tínhamos que descer, e terminamos passando do ponto. O que afinal não foi um problema, porque saímos por uma rua com várias casas de massagem tailandesa. Fomos de uma em uma em busca do melhor negócio, conseguimos um desconto e, por uma hora, as massagistas usaram suas palmas, pés, joelhos e cotovelos para agraciar nossos corpos cansados e pouco flexíveis… Uma maravilha.

O bairro chinês, que existe em muitas grandes cidades do mundo, é um lugar incrível para se fotografar. Andamos por becos sob uma luz de começo de noite, tentando discretamente fotografar os personagens locais. Um deles assava um porco em uma churrasqueira e fez sinal para que eu me aproximasse.

No início da noite fomos a Khao San Road, a rua mais famosa de Bangkok. Molecada nos seus 18, 19 anos, bebendo e fazendo muito barulho. Aqui vimos rostos tristes de tailandeses que pareciam estar de saco cheio de lidar com turistas que fazem piada de seu inglês e são rudes com quem lhes tenta vender algo. A caminho do hostel, percebemos uma concentração de ladyboys e nos sentamos em um bar, para observá-los. Os ladyboys, ou kathoeys, são populares no país. O termo pode referir-se a uma mulher transsexual ou a um homem gay afeminado. Muitos são profissionais do sexo.

Reverência

Na manhã seguinte tomamos uma van para Phetchaburi, um dos lugares mais surpreendentes que conhecemos. Depois de 170 km de estrada, caminhamos em busca de um hostel.

Encontramos, tomamos um necessário banho e alugamos duas bicicletas. Pedalamos até a caverna Khao Luang, tomada de estalactites e repleta de imagens de Buda. O mais espetacular aqui são os raios do sol que vêm de um enorme buraco que há no teto, e iluminam as imagens causando um efeito dramático de luz.

No caminho para lá, vimos um macaco no meio da rua. Depois, outro. E mais outro. Logo nos demos conta de que esta área da cidade é tomada por eles. E não são como os micos que andam nos postes em Salvador. São grandes. Rilham os dentes e fazem barulhos ameaçadores. Há milhares, e não são queridos pela população.

Voltamos a pedalar e paramos em frente a um templo, onde conhecemos Kun, Sonram e Donut, crianças que andavam por ali vestidas de monges. Como todo tailandês que vimos e conversamos, eles sorriram, nos saudaram e tentaram se comunicar. O povo da Tailândia é doce. Sobretudo fora de Bangkok, são extremamente simpáticos e solícitos.

Ficamos com as crianças por um par de horas. Elas nos mostraram o templo por dentro com a autorização dos monges adultos e nos ensinaram a reverenciar Buda. Eu apontava para as imagens que via por ali e eles me diziam o nome de cada um dos personagens. Eram divindades, me explicavam, apontando para o céu. Deuses cujos nomes eu consegui pronunciar no momento, porém, já esqueci. Falar tailandês é muito difícil. Entender, impossível. Mas isso torna tudo mais interessante.

Há templos por todo lado na Tailândia, e a gente não cansa de admirar e entrar neles, mesmo que tenhamos que tirar os sapatos, toda vez. É lindo como as pessoas se sentam, conversam sobre suas vidas com os monges, são aconselhadas e abençoadas. A primeira impressão foi maravilhosa. Estamos mais do que felizes e animados para nossa próxima parada: o Vietnã. Por nos acompanhar, obrigado! Ou, em bom tailandês, khob kun krap!

