Em Aruba, turista se esbalda com música e praias cristalinas

O Soul Beach Music Festival, que começa nesta quarta-feira, 21, e vai até 26 de maio, é só um dos muitos motivos para passar as férias em Aruba, no mar caribenho. No próximo domingo, 25, Robin Thicke, um dos mais famosos expoentes da música soul e do rhythm and blues, inflamará com seus acordes o anfiteatro de Nikki Beach, a deliciosa praia de areia branca na costa ocidental da ilha.



Outros diversos concertos e festas irão animar os visitantes em toda a "ilha feliz", como é comumente chamada Aruba. Rica em contrastes e surpresas, a acolhedora ilha das Antilhas Holandesas tem sempre um sol brilhante e suas temperaturas estáveis em 28 graus. A população também surpreende: homens e mulheres são altos e muito loiros, muito similares aos seus antepassados holandeses, e dão as boas-vindas aos turistas em seu estranho idioma local.



No norte, a ilha é uma perfeita terra caribenha com praias, campos de golfe, cassinos e hotéis de todos os tipos. No centro, lembra uma "mini Irlanda", com seus pântanos e penhascos no mar.



No norte da ilha também são praticados esportes aquáticos de todos os tipos, entre eles o novo sup yoga, que une o surf e a yoga em uma só modalidade. Na capital, Oranjestad, estão concentradas as boutiques, galerias de arte e edifícios em tons pastel.

Para mergulhar, o Parque Nacional Arikok, no sul, é perfeito. Pode-se chegar ao local de jipe ou a pé. Em Aruba, é possível, inclusive, visitar pequenas cidades como Savaneta e San Nicolas, onde o visitante tem a chance de saborear refeições à base de crustáceos acompanhadas de uma cerveja gelada, rigorosamente holandesa.

