Em 2013, Paris foi o principal destino turístico do mundo

A região de Paris se manteve em 2013 como o principal destino turístico do mundo, com 32,3 milhões de visitantes, embora a área tenha recebido 200 mil viajantes a menos do que em 2012, principalmente pela queda dos turistas franceses (-7,5%), informou nesta terça-feira (11) o Comitê Regional de Turismo da capital francesa.

A queda dos visitantes locais, segundo essa câmara, foi compensada em parte pelo aumento dos estrangeiros (+8,2%), entre os quais a maior alta, de 52,6%, ocorreu entre chineses, que superaram pela primeira vez os japoneses como principais clientes asiáticos.

Também cresceram as hospedagens dos turistas procedentes do Oriente Médio (+20,7%), dos EUA (+15,7%), Alemanha (+6,6%), Reino Unido (+5,2%) e Bélgica (+0,7%).

Por outro lado, diminuíram as viagens para Paris dos espanhóis (-5,9%), holandeses (-4%), japoneses (-3,5%) e italianos (-2,3%).

No total, a capital e seus arredores acolheram no ano passado 15,5 milhões de turistas estrangeiros, procedentes, principalmente, do Reino Unido, EUA, Alemanha, Itália e China, que em número de visitantes superou também pela primeira vez a Espanha, país que se situou no sexto lugar desse ranking.

O comitê baseia seus números em dados do Instituto Nacional de Estatística (INSEE), e embora não disponha do resto de destinos turísticos mais visitados em nível mundial, fontes desse organismo indicaram à Agência EFE que preveem que em 2013 foi mantida a ordem do ano passado, na qual Londres e Bangcoc aparecem como segundo e terceiro locais mais visitados, respectivamente.

