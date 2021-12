Egito abre hotel sem consumo de álcool em região turística

Profissionais de turismo no Egito comemoraram a inauguração de um hotel onde não há o consumo de álcool na popular estância balneária de Hurghada no fim de semana, um movimento que espera atrair turistas muçulmanos conservadores para uma região popular entre os visitantes estrangeiros e locais.

O Le Roi Hotel é um dos primeiros hotéis "secos" que serão abertos na costa do Mar Vermelho do Egito, e aparece quando vozes liberais se preocupam com os islâmicos que chegaram ao poder no ano passado buscando limitar as liberdades pessoais e impor a ideologia conservadora.

Eles também se preocupam que estes hotéis poderiam dissuadir os turistas estrangeiros, cujo número caiu drasticamente após o levante que derrubou Hosni Mubarak em 2011.

Yasser Kamal, o proprietário do hotel, minimizou a sua importância política.

"A ideia de lançar um hotel sem álcool não é a aderir a qualquer movimento específico, mas sim proporcionar um novo tipo de turismo", disse ele à agência de notícias estatal Mena.

