Dubbi: a rede social para quem adora viajar

Viajar é algo enriquecedor, pois, ao conhecer novos lugares, nos aproximamos de pessoas diferentes, vivenciamos novas culturas e voltamos para casa cheios de história para contar.

Se você gosta de descobrir novos destinos, seja em uma cidade vizinha, outro estado ou, até mesmo, em outro país, a rede colaborativa “Dubbi” poderá te ajudar.

Com toda a tecnologia que nos ronda, sempre antes de embarcarmos rumo a uma nova viagem, é praticamente automático correr na internet para procurar dicas de passeios, locais turísticos, fazer orçamentos ou buscar restaurantes legais para conhecer. O Dubbi reúne tudo a um click do seu smartphone!

A intenção do app é oferecer um local para que o usuário compartilhe tudo referente às viagens já realizadas, para que ele também possa pegar dicas de pessoas que já viajaram para o seu próximo destino.

No primeiro acesso ao Dubbi é possível se cadastrar através do Facebook, da conta do Google ou via e-mail. Após isso, o usuário já filtra os locais que gostaria de visitar, os que já visitou e qual é seu estilo de viagem para que o app personalize o feed conforme suas preferências.

Nele, além de dicas de hotéis, restaurantes, transportes e qualquer outra dúvida que tenha sobre o destino, você ainda consegue ver promoções de passagens e reservar hospedagens.

Uma curiosidade do aplicativo é que, quanto maior sua interação com postagens, mais pontos você irá receber. Cada atividade tem uma pontuação diferente e os pontos são chamados de “KMs”. Se fizer uma pergunta, por exemplo, você irá receber 15 KMs. Se escrever uma resposta, ganhará o dobro.

O app está disponível para download nas plataformas Android e iOS, e o download é gratuito.

adblock ativo