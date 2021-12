Dominicanos apostam no turismo de cemitério

O histórico Cemitério Municipal da Avenida Independência de Santo Domingo será submetido a uma reforma para atrair os milhares de turistas que visitam esta cidade, e também poderão conferir túmulos de escritores, poetas e heróis independentistas deste país caribenho. Construído em 1824, durante a ocupação do Haiti do então lado espanhol da ilha, este cemitério se encontra em um avançado estado de deterioração, com túmulos destruídos e lápides mal sinalizadas, apesar do esforço de seus funcionários, que se empenham em mantê-lo limpo para receber os poucos turistas e estudantes que costumam andar pelo local em datas históricas.

O cemitério, inaugurado no dia 29 de agosto de 1824 e situado na Cidade Nova, abriga chamativas esculturas em mármore branco e que, segundo os historiadores, datam dos séculos 19 e 20 e são originárias da Itália.

Famosos e história - Declarado Patrimônio Histórico em 1987, o cemitério abriga túmulos de poetas, escritores, historiadores, pintores e heróis da Revolução de Abril de 1965, que enfrentou insurgentes dominicanos, fuzileiros americanos e deixou milhares de mortos.

Durante anos, o local também foi morada do patriota e educador porto-riquenho Eugenio María de Hostos e um dos criadores do hino nacional, José Reyes e Emilio Prud'Homme, restos que hoje descansam no Panteão Nacional, situado em Santo Domingo.

Em valas comuns, entre cruzes e lápides, o cemitério também abriga as incontáveis vítimas do furacão que devastou a nação caribenha em 1930, o San Zenón.

Dessa maneira, as autoridades da Prefeitura do Distrito Nacional (DNA) trabalham em um plano para resgatar a imagem desse cemitério como um atrativo ponto turístico.

Patrimônio - O projeto consiste em um levantamento patrimonial histórico do cemitério, construído durante a ocupação do Haiti entre 1822 e 1844, e é comandado pela arquiteta Diana Martínez, que, no entanto, não quer adiantar à imprensa mais detalhes sobre essa reforma.

Segundo o anunciado pelo DNA, a iniciativa busca localizar os túmulos e determinar quais são de caráter histórico para incluí-los na chamada Rota Turística, um projeto unido à Estrada do Coral, que também pretende atrair turistas à cidade de Santo Domingo.

